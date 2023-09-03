З'являється під час їжі: який симптом раку люди часто не беруть до уваги

У більшості випадків симптоми раку легко виявити, але не на всі з них люди звертають увагу.

Різні види раку спричиняють появу різноманітних симптомів, які є ознаками хвороби і на них потрібно звертати увагу. Але люди не завжди це роблять. У різних видів раку симптоми відрізняються, але деякі види цієї хвороби взагалі не мають симптомів. Але одну з таких ознак люди часто ігнорують, і вона виникає під час прийому їжі, пише The Mirror.

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За даними британської некомерційної організації Cancer Research UK, яка займається дослідженнями раку, найпоширенішими симптомами цієї хвороби є такі:

постійна втома;

збільшення або втрата ваги;

грудки під шкірою;

постійний кашель;

зміна в роботі кишківника або сечового міхура.

Будь-які симптоми раку не можна ігнорувати, і якщо такі є, то потрібно обов'язково звернутися до лікаря. Якщо виявити рак на ранній стадії, то існує висока ймовірність того, що хворобу можна перемогти.

Одним із симптомів раку, на який люди часто не звертають увагу, є труднощі під час ковтання їжі, вважає Енн Марі Леннон з Університету Джонса Гопкінса, США. Ще одним таким симптомом, який не беруть до уваги, є відчуття ситості навіть, коли люди майже не їдять.

Розлад процесу ковтання їжі називається дисфагія. За словами Леннон, цей симптом може як бути ознакою наявності раку, так і не бути ним. Якщо ситуація з ковтанням їжі тільки погіршується, то потрібно обов'язково звернутися до лікаря, щоб дізнатися, є рак чи ні.

Леннон виділяє 5 симптомів раку, які не можна в жодному разі ігнорувати, хоча інколи люди це й роблять. Що це за симптоми?

Труднощі з ковтанням їжі або відчуття ситості під час прийому їжі;

Утруднене дихання;

Кровотеча;

Грудки під шкірою;

Зміни звичайних функцій організму.

Якщо всі вищевказані симптоми починають проявляються занадто часто, і ситуація тільки погіршується, то потрібна консультація лікаря.

За словами вченої, якщо задишка виникає під час виконання звичайних дій, що не вимагає навантаження, то це ненормально і може бути ознакою раку.

Деякі типи кровотеч можуть вказувати на наявність раку, але можуть бути симптомами й інших хвороб. Тому будь-яка кровотеча, пов'язана з кашлем, з наявністю крові в калі або сечі, або ж аномальна вагінальна кровотеча, має викликати занепокоєння і потрібно обов'язково визначити причину.

Що стосується грудок під шкірою, то вони можуть бути як ознакою раку, так і інших хвороб.

За словами Леннон, якщо помічено такі зміни у функціях організму, як раптовий закреп або діарея, утруднене сечовипускання або неповне випорожнення кишківника, це також може бути сигналом від організму, що вказує на рак. Консультація в лікаря в такому разі обов'язкова.

За даними Cancer Research UK, щороку тільки у Великій Британії можна запобігти близько 4 з 10 випадків появи раку, тобто понад 135 тисяч випадків на рік.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.