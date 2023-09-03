Їх варто виключити з раціону, щоб перестати хропіти: експерти назвали ці продукти

Уночі можете хропіти і ви, і ваш партнер, але і те, й інше може сильно дратувати. Ось як можна позбутися хропіння.

Експерти вважають, що якщо хропіння не дає вам спати через те, що хропе ваш партнер, або ж навпаки, ваше хропіння дратує того, хто спить із вами разом, потрібно виключити з раціону деякі продукти, пише The Mirror.

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Для того, щоб позбавити себе або свого партнера від дратівливого нічного хропіння, потрібно змінити свій раціон, вважають експерти. Наприклад, не потрібно їсти перед сном молочні продукти й фаст-фуд.

За словами вчених, деякі продукти харчування змушують організм виробляти більше слизу, і так запалюються носові проходи. У результаті людина починає голосно хропіти. Для того, щоб мінімізувати появу хропіння, перед сном можна їсти овочі, фрукти й горіхи, але деяких інших продуктів харчування варто уникати.

За словами експерткиз харчування Ешлі Тош, виключення з раціону тих чи інших продуктів не позбавить повністю хропіння, але це допоможе зменшити його прояв.

Наприклад, потрібно скоротити вживання перед сном обробленої їжі, молочних продуктів, виробів із пшениці й тих, які містять багато цукру. Так носові проходи не будуть сильно заповнюватися слизом, і це дасть можливість краще дихати.

Насамперед експерти рекомендують уникати вживання перед сном сиру, йогурту й морозива. Річ у тім, що лактоза, яка міститься в цих молочних продуктах, збільшує вироблення слизу, який може сприяти появі хропіння.

Для того, щоб позбавити себе або свого партнера від дратівливого нічного хропіння, потрібно змінити свій раціон, вважають експерти Фото: brit

За словами Тош, також не потрібно вживати перед сном різні солодощі та солодкі напої, оскільки оброблений цукор також може призвести до запалення носових проходів. Хліб і будь-яка випічка не тільки сприяють запаленню, а й стимулюють вироблення молекул, що викликають вироблення слизу.

Ніколи не слід їсти фаст-фуд перед сном, оскільки продукти з високим ступенем обробки можуть викликати закладеність дихальних шляхів. За словами експертів, будь-який великий прийом їжі перед сном також може посилити прояв хропіння через розлади в роботі шлунка. Також експерти рекомендують не їсти перед сном м'яса. Воно може спричинити хропіння, оскільки високий вміст білка та жирів викликають вироблення слизу.

Експерти вважають, що виключення цих продуктів із раціону може допомогти мінімізувати прояв хропіння. Хоча цьому може також сприяти відмова від куріння й алкоголю. Якщо ж хропіння має хронічний характер, то це може бути ознакою різних хвороб, а тому в цьому разі краще звернутися за консультацією до лікаря.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.