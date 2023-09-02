Чарівна кнопка. Учені знайшли перемикач, що дає змогу їсти, що хочеш і худнути

Дослідники вважають, що їм вдалося виявити "перемикач у мозку", що дає змогу скинути зайві кілограми, не змінюючи раціону.

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Їсти все, що хочеться і худнути — звучить, як щось нереальне, проте вчені вважають, що це не зовсім так. У новому дослідженні вчені виявили в мозку якийсь "тумблер", який насправді може допомогти скинути зайві кілограми, не змінюючи раціон, пише IFLScience.

У новому дослідженні, результати якого були опубліковані в журналі Nature Metabolism, вчені виявили в мозку мишей якийсь важіль перемикання ваги. Якщо ті самі ефекти спостерігатимуться в людей, це може призвести до появи нової терапії, яка дасть змогу регулювати вагу, не зморюючи себе голодом і дієтичними обмеженнями, пов'язаними зі стандартними дієтами.

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Наш організм переробляє їжу і генерує енергетичні центри навколо ділянки мозку, відомої як латеральна ділянка гіпоталамуса (LHA). Наскільки відомо вченим, саме вона посилає сигнали до жирових запасів нашого тіла, які вчені називають жировими тканинами. Утім, як саме відбувається цей процес, досі не зрозуміло.

У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб розгадати цей процес, шляхом експериментів на мишах. Вони виявили, що у мишей, які страждали на ожиріння через дієту, спостерігалося уповільнення активності GABRA5-позитивних нейронів у LHA. Цікаво, що саме ці клітини відіграють важливу роль у регулюванні кількості жиру, який ми зберігаємо на собі. Тому можна припустити, що уповільнення їхньої активності призводить до того, що миші набирають зайву вагу.

Далі вчені розглянули, що станеться, якщо використовувати хемогенетичне інгібування для подальшої зупинки активності нейронів GABRA5 за допомогою хімічних речовин. Результати показали подальше збільшення ваги, оскільки жирова тканина гризунів стала споживати ще менше енергії.

Ця знахідка надихнула їх шукати зворотний ефект. Під час дослідження вчені активували нейрони GABRA5, які, по суті, діють як перемикач регуляції жирових відкладень. Виявилося, що тут також замішана латеральна ділянка гіпоталамуса, оскільки вона також містить інший тип клітин мозку, астроцити, які здатні діяти на нейрони GABRA5.

Вчені вважають, що ключовим є зупинка ферменту, що виробляється астроцитами, які інгібують GABRA5. Автори дослідження зазначають, що завдяки щасливому випадку біотехнологічна компанія Neurobiogen почала роботу над таким препаратом у 2019 році: селективним і оборотним інгібітором МАО-В, відомим як KDS2010. Наразі препарат уже проходить клінічні випробування.

Однак цікавим виявилося те, що коли його вводили мишам з ожирінням, вчені спостерігали, як миші худнуть, не скорочуючи споживання їжі і не відмовляючись від жирів. Автори дослідження зазначають, що їм фактично вдалося виявити перемикач, який дає змогу скидати зайву вагу, не змінюючи при цьому раціон. Втім, дослідникам ще належить перевірити, чи зможе ця стратегія спрацювати на людях.

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