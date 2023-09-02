19 годин у дорозі. Учені назвали ефективний спосіб виспатися на далеких рейсах

Дослідники вважають, що ці прості дії допоможуть бути бадьорим і повним сил навіть після тривалої поїздки.

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Для більшості людей перспективи далекого перельоту навряд чи виглядають привабливо: 19-годинний переліт або поїздка в автобусі насправді може бути вельми виснажливою. Однак кожен із нас хотів би бути бадьорим і сповненим сил після такої довгої поїздки, і вчені вважають, що це цілком можливо, але потрібно знати деякі нюанси, пише Science Alert.

За словами професора в галузі управління втомою і здоров'я сну/заступник декана з досліджень Університету Мессі Лі Сігнала, головне, що необхідно зробити — трохи послабити очікування.

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Люди дійсно не пристосовані для сну у вертикальному положенні. Наприклад, більш ранні дослідження показали, що пілоти, яким під час перерв на відпочинок у польоті доводиться спати на ліжку, сплять легко і фрагментарно. Утім, результати дослідження також показують, що пілоти, попри неякісний сон, вельми добре справляються зі своєю роботою протягом усього далекого польоту. Таким чином, учені дійшли висновку, що навіть невелика кількість легкого сну має користь.

Професор Сигнал також зазначає, що на якість вашого сну і втому вплине не тільки тривалість польоту, а й також вживання алкоголю і кофеїну. При цьому якщо ви пристосувалися до часового поясу, з якого вилітає рейс, денні рейси зроблять сон на борту набагато важчим, тоді як нічні рейси полегшать сон.

Річ у тім, що всі люди мають циркадну систему обліку часу, яка відповідає за наш внутрішній годинник, а відтак програмує нас на сон уночі та неспання вдень. Якщо ми йдемо всупереч цій біологічної системи, змінюючи час сну і неспання, це може призвести до серйозних проблем.

Сигнал зазначає, що на нічних рейсах нам насправді буде легше заснути, а отже бути більш відпочилими вранці. Однак важливо пам'ятати, що кофеїн працює як стимулятор, і це не залежить від того, як часто ми його п'ємо. Водночас алкоголь, навпаки, викликає в нас сонливість. Однак цей напій, на жаль, заважає нашому мозку працювати в режимі швидкого сну. Хоча ви можете легше заснути після вживання алкоголю, ваш сон буде більш порушений, коли ваш організм метаболізує алкоголь і спробує надолужити згаяне у фазі швидкого сну.

Водночас деякі люди вважають, що вживання снодійного або мелатоніну може допомогти виспатися в літаку. Однак Сигнал зазначає, що це надзвичайно індивідуально. Перш ніж вживати снодійне або мелатонін, вам слід звернутися до лікаря і вживати тільки те, що вам прописали. Річ у тім, що деякі снодійні не дають змоги нормально заснути і можуть спричинити у вас сонливість та слабкість після пробудження. Водночас приймання мелатоніну біологічним вдень і ввечері змістить вашу циркадну систему обліку часу, що надалі може стати проблемою.

Сигнал зазначає, що найкращою підготовкою до тривалого перельоту буде збір речей, які можуть спростити вам життя. А саме йдеться про пов'язку для очей, яка зможе приглушити світло, та вушні затички, що приглушують звуки. Не зайвим також буде взяти подушку, яка дасть вам змогу розслабити шию, адже саме по собі розслаблення є важливою умовою для засинання.

Раніше Фокус писав про те, що щоденні поїздки на роботу можуть бути шкідливими: вчені пояснюють чому.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.