Нові рекорди вертольота NASA на Марсі: результат 56-го польоту вражає (фото)

Марсіанський вертоліт Ingenuity зміг пролетіти величезну відстань на граничній висоті.

Перший літальний апарат не тільки на Марсі, а й узагалі на будь-якій іншій планеті, окрім Землі, піднявся в розріджену атмосферу Червоної планети вже в 56-й раз. Це більш ніж у 10 разів більше, ніж учені з NASA розраховували під час початкового планування місії, пише Space.

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Після того, як вертоліт Ingenuity в липні не зміг завершити успішно 53-й політ, літальний апарат все ж продовжує виконувати свою місію на Марсі. Як уже писав Фокус, тоді з невідомих причин вертоліт піднявся в повітря, а потім за деякий час приземлився, що викликало стурбованість вчених. Але наступний тестовий політ допоміг з'ясувати в чому проблема — виникла помилка в синхронізації даних бортового комп'ютера та навігаційної камери.

Після цього вертоліт виконав ще один, 55-й політ, завдяки якому вчені з NASA переконалися, що він працює нормально. І ось прийшла черга для виконання 56-го польоту, хоча основною його метою також була не наукова діяльність. Науковці хотіли змінити місце розташування гелікоптера і це їм успішно вдалося.

Під час 56-го польоту вертоліт Ingenuity зробив знімок своєї тіні на поверхні Марса Фото: NASA

Під час цього польоту гелікоптер Ingenuity перебував у повітрі 2,5 хвилини, зміг піднятися на максимальну висоту в 12 метрів і при цьому подолав відстань у 410 метрів. Ці показники є досить значущими для майже 2-кілограмового невеликого літального апарату.

За весь час, який Ingenuity перебуває на Марсі (з лютого 2021 року), він за всі 56 польотів зміг подолати відстань у 12 914 метрів. При цьому загальний час перебування в повітрі склав 100 хвилин.

На відео показано 54-й політ вертольота Ingenuity на Марсі

Гелікоптер Ingenuity успішно приземлився на Марсі разом із марсоходом Perseverance на дні кратера Єзеро. Вчені хотіли продемонструвати, що літальні апарати можуть здійснювати польоти на Марсі і для цього вертольоту потрібно було піднятися в повітря 5 разів.

Після цього місію Ingenuity продовжили і ось уже 2,5 року він допомагає марсоходу Perseverance знаходити найбезпечніші шляхи для руху. Марсохід займається збором зразків гірських порід і проводить різні дослідження. Однією з цілей наземного апарату є пошук ознак позаземного життя в кратері, де мільярди років тому була рідка вода.

Нагадуємо, що марсохід Perseverance під час своїх мандрівок кратером Єзеро постійно робить знімки навколишньої місцевості. Деякі камені, яких тут дуже багато, мають дуже чудернацькі форми, тож після їхньої публікації в мережі деякі користувачі порівнюють їх зі знайомими, земними об'єктами. Так, наприклад, сталося нещодавно, коли пару каменів було визнано "морськими мешканцями", як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що компанія з Австралії показала, як відбувалося будівництво китайської космічної станції "Тяньгун". На новому відео показані всі етапи космічного будівництва, яке тривало 1,5 року.