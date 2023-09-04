Повна безтурботність. Російські вчені пробудили 46 000-річного хробака, і готуються "воскрешати" людей

Дослідникам вдалося повернути до життя замороженого десятки тисяч років тому хробака, і тепер вони прагнуть зрозуміти, чи може це спрацювати із замороженими людьми.

Подібний сценарій уже був описаний не в одному фільмі, зокрема й у фільмі "Людина з Енсіно" ("Заморожений каліфорнієць") 1992 року, де двоє старшокласників знаходять у своєму саду заморожену печерну людину, а потім розморожують її та намагаються познайомити із сучасним життям. Тепер дослідники "воскресили" стародавнього хробака, який жив на Землі 46 000 років і намагаються зрозуміти, чи може ця стратегія спрацювати й з людьми, пише Daily Mail.

Під час дослідження вченим вдалося "воскресити" групу давно вимерлих круглих черв'яків, які були ув'язнені в льодових кайданах з часів шерстистих мамонтів. Попри те, що ці стародавні черв'яки перебували в стані сплячки, неможливої для людини, російські вчені вважають, що це може допомогти "воскресити" надалі та заморожених людей.

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Зазначимо, що деякі експерти з кріоніки вважають, що знадобиться всього близько 50 років, щоб сотні трупів, які нібито заморожені в лабораторіях по всьому світу, знову повернулися до життя. Наприклад, генеральний директор компанії "КріоРус" Валерія Удалова стверджує, що розмістила у своїй лабораторії на базі кріоконсервації в Москві 94 заморожених трупи. Нібито більшість тіл у цій лабораторії належать громадянам Росії, проте третина з них прибули з інших країн, зокрема США, Франції та Великої Британії.

Минулого місяця експертам вдалося "воскресити" групу давно вимерлих круглих черв'яків Фото: PLOS Genetics

Зазначимо, що існує кілька способів заморожування людей. Дехто воліє заморозити все своє тіло — це коштуватиме 46 000 доларів, тоді як інші заморожують лише свій мозок або голову — це дешевше, всього 11 000 доларів. Фактично тіла або частини тіла поміщають у гігантські камери лабораторій, де вони чекають свого часу, доки вчені не знайдуть спосіб "воскрешати" людей.

Нове дослідження було проведено минулого місяця. Під час дослідження вченим вдалося повернути до життя давно вимерлого хробака Panagrolaimus kolymaensis, який десятки тисяч років перебував у стані спокою. Цей стан також відомий як анабіоз і характеризується тим, що організм відключається доти, доки тілесні процеси не стають повністю невидимими.

Фактично саме цей стан і дозволив стародавнім черв'якам пережити десятки тисяч років в умовах сибірських температур. Але на відміну від доісторичних мешканців Землі, люди не здатні впадати в стан анабіозу, подібний до сплячки, що саме по собі вже становить для кріоністів величезну проблему.

За словами Удалової, багато тварин на планеті здатні впасти в анабіоз, замерзнути та відтанути. Однак люди зовсім не такі. Наприклад, це може вийти у жаб, в організмі яких багато гліцерину, але в нас його немає. Вона також зазначила, навряд чи вченим вдасться радикально перебудувати метаболізм людини, щоб ми змогли впадати в анабіоз як тварини. Найімовірніше, простіше буде створювати "нові штучні тіла".

Кріонконсервація — це глибоке заморожування тіла до — 196°C Фото: Southern Cryonics

Удалова розповіла, що в "КріоРусі" спочатку проводять операцію зі знекровлення людини, потім її тіло під'єднують до нової системи кровообігу, що накачується "кріопротекторними розчинами". Як правило, вони являють собою антифризи, наприклад, етиленгліколь, які часто використовують для захисту неушкоджених клітин і тканин в інших галузях наукових досліджень. Водночас тіла охолоджуються до максимальної температури -196°C і зберігаються в камерах доти, доки вчені не розроблять необхідну технологію.

Більшість експертів у цій царині сходяться на думці, що це далеко не просто, оскільки самі хімічні речовини, які використовуються для збереження тіл, можуть бути токсичними при тривалому дослідженні. У результаті "розморожування" заморожених органів може призвести до небезпечних для життя переломів, якщо швидкість відтавання не буде однаковою по всьому тілу. Таким чином вчені сходяться на думці, що будуть потрібні величезні досягнення в тканинній інженерії та медицині, щоб колись навчитися "воскрешати" заморожені тіла людей.

Утім, Удалова сміливо заявляє, що розробка подібної технології ближче, ніж вважають інші вчені — вона вважає, що це стане можливим уже протягом наступних 50-70 років. Водночас президент американського Інституту кріоніки Денніса Ковальські вважає, що можуть пройти "сотні років", перш ніж заморожені воскреснуть.

Раніше Фокус писав про те, що тихоходки здатні поставити життя на паузу, якщо їх заморозити.