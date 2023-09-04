Таємниці замку "Паланок": археологи досліджують невідомі раніше приміщення споруди

Побудований на горі вулканічного походження, замок таїть в собі секрети минулих епох. Хоча й невідома точна дата його заснування, в документах XI століття про споруду вже згадують. Можливо, нові розкопки дозволять привідкрити завісу невідомого.

Попри російське вторгнення українські археологи продовжують досліджувати минуле, зокрема і в Закарпатській області. У внутрішньому дворі Мукачівського замку археологи та історики проводять розкопки в межах рову. Поштовхом до цього стало відкриття цієї споруди у 2019 році. Її первісна функція залишається оповитою таємницею. Деталями ділиться "Суспільне".

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Олександр Шерсун, дослідник історії Мукачівського замку, висловив свій оптимізм: "Сподіваюся, що вкінці цих досліджень ми будемо знати, що це. Воно зустрічається на планах підвалів замку середини 18 століття, однак до цих планів нема опису, тому ми не знаємо, яка в нього була роль. У цьому приміщенні є плюс: воно камерне, невеличке, крім призначення приміщення, воно нам дасть також інформацію про історичний шар в ровах, де ми знаходимось, — це між середнім і верхнім замком. А також дасть якусь першу хроноідентифікацію, тобто часову ідентифікацію, які тут роботи проводилися на час будівництва, а це друга половина 18-го — початок 19-го століть. Це якраз той період, по якому в нас найменше інформації щодо Мукачівської фортеці".

Розкопки на території Мукачівського замку проводить археологічна експедиція Ужгородського національного університету на чолі з доцентом Володимиром Мойжесом.

"Цього року ми розпочали з цього об'єкту, який був виявлений. Він представлений, тому можна з цього вже почати певні археологічні дослідження, зробити перші висновки. Надалі ми плануємо не тільки тут, на цьому об'єкті, а й на інших ділянках замку проводити археологічні дослідження. Оскільки пам'ятка є величезною за площею, найбільший замок на території Закарпатської області, то тут роботи є на десятиліття для археологів, істориків та архітекторів", — пояснює доцент.

Володимир Мойжес також окреслив завдання, які виконуватимуть дослідники в межах цієї структури.

"Зверху розчистимо цей купол, бо тут над нами склепіння з цегли викладене, а зверху засипане. Також хочемо всередині заглибитися. Оскільки тут вперше проводяться археологічні дослідження, то ми не знаємо, яка тут глибина. Те, що ми зможемо знайти на дні, дасть нам відповідь функціонального призначення цього приміщення. Сподіваємося, що знайдемо там якісь матеріали, що дадуть з'ясувати хронологію цього об'єкту", — додає Володимир Мойжес.

Розкопки в Мукачевському замку

За його словами, розкопки на території Мукачівського замку триватимуть до кінця жовтня. До них активно долучатимуться студенти історичного факультету УжНУ та волонтери.

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