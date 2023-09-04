Ховаються в глибинах і люблять азот. Вчені виявили новий вид загадкових бактерій в океані (фото)

Дослідники вивчали зразки відкладень із глибин океану, коли виявили унікальний вид морських бактерій — вони розширюють розуміння глибоководних умов і мікробіології.

Вчені з Китайської академії наук вивчали глибоководні океанічні відкладення, коли натрапили на дивовижні й загадкові зразки небачених раніше бактерій. Дослідники виростили бактерії в лабораторії, використовуючи осад із холодного просочування — специфічної калюжі багатої поживними речовинами рідини й бруду на дні океані, пише Science Alert.

Новий вид морських бактерій був названий Poriferisphaera hetertotropicis. Відомо, що він належить до типу бактерій, які недостатньо вивчені, хоча і зустрічаються буквально по всьому світу, від озер до ґрунтів, і відіграють вирішальну роль у перероблюванні вуглецю та азоту.

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За словами співавтора дослідження, мікробіолога Рікуана Чжена, більшість бактерій Planctomycetes були виділені з використанням живильного середовища з низьким вмістом поживних речовин. Тому під час дослідження вчені вирішили перевірити, чи дасть змогу використання багатого поживними речовинами середовища культивувати й додатково схарактеризувати членів цього ще вельми мало вивченого сімейства.

Чжен з колегами моделювали в лабораторії глибоководні умови та виявили, що новий вид бактерій, штам позначений як ZRK32, зростав швидше, ніж інші культивовані бактерії, і розмножувався інакше. Дослідники виявили, що вони використовували механізм брунькування, де батьківські клітини розвивають бруньки, які потім стають їхніми нащадками — подібного способу розмноження раніше не спостерігалося у планктоміцетів. Дослідники припускають, що це може бути ознакою незвичайних нових умов, за яких і мешкає цей новий вид.

Знайомтеся: Poriferisphaera hetertotropicis Фото: Zheng et al., eLife, 2023

Крім того, вчені вважають, що новий вид бактерій унікальним чином взаємодіє з типами азоту й азотним циклом, а також живе з типом бактеріофага, що допомагає йому переробляти азот. Автори дослідження вважають, що отримані ними дані зможуть вплинути на розуміння вченими хімічних процесів, які відбуваються глибоко під поверхнею океану.

За словами іншого співавтора дослідження, мікробіолога Чаоміня Сунь, результати їхнього аналізу підтвердили, що штам ZRK32 є новим видом, який найкраще росте у багатому поживними речовинами середовищі та виділяє бактеріофаг за присутності азоту. По суті, він являє собою бактеріофаг, який живе всередині господаря, але не вбиває його.

У подальших дослідженнях вчені планують вивчити, як новий вид бактерій взаємодіє з іншими собі подібними, а також який вплив він чинить на навколишнє середовище в океані.

Раніше Фокус писав про те, що біля берегів Карибського моря несподівано спливла акула, яка століттями ховалася в глибині.