Виграють лише корали. Як потужні урагани впливають на життя тварин в океані

Наслідки штормів на суходолі добре видно, проте вони також суттєво впливають і на мешканців морів — як саме, розповіли вчені.

Вчені десятиліттями попереджали про те, що рано чи пізно людство зіткнеться з наслідками своїх дій, а на планету чекають різкі кліматичні зміни. У 2023 році світ зіткнувся з першими наслідками: на сушу й океан обрушилися рекордні хвилі тепла, а деякі регіони постраждали від інтенсивних лісових пожеж, пише Science Alert.

Дослідники також попереджають, що зміни клімату врешті-решт призведуть до сильніших повеней, ураганів і штормів. Коли сильні урагани обрушуються на сушу, їхні наслідки добре помітні: вирвані з корінням дерева, зруйновані будинки та інші руйнування. Однак, що відбувається в морському середовищі, де шторми збовтують воду і руйнують опади.

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За словами доцента кафедри морської біології в Університеті узбережжя Мексиканської затоки Флориди Мелісси Мей, не всі урагани мають однаковий вплив на морське середовище. Іноді штормовий нагін може діяти як незвично високий приплив — у такому разі морське середовище залишається відносно недоторканим, принаймні під час самого урагану. Водночас наслідки шторму можуть мати свої руйнівні наслідки: від зміни солоності води та до припливу відкладень і бактерій.

Що відбувається з морським життям під час урагану?

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), у середньому на рік в Атлантичному басейні, до якого входять Атлантичний океан, Мексиканська затока і Карибське море, виникає близько десятка ураганів.

Сила урагану здатна створювати хвилі заввишки 18 метрів, які підіймають холодну воду з глибин і змішують її з теплішою водою на поверхні. При цьому вчені зазначають, течії урагану також можуть підіймати опади з дна на глибину до 90 метрів.

Дослідження 2001 року показало, що багато морських ссавців і риб здатні переміщатися в глибші та спокійніші води за кілька днів до початку урагану. Наприклад, вчені спостерігали, як чорнопері акули під час тропічного шторму залишили своє звичне середовище проживання, і повернулися лише через 5-13 днів після його завершення.

Вчені вважають, що низький атмосферний тиск, зміна температури води й інші сигнали попереджають морських мешканців про небезпеку і спонукають їх залишити звичне середовище проживання до наближення шторму. Наприклад, дослідження 2019 року показало, що посилення хвиль на поверхні, що перемішує воду на морському дні, спонукає сірого спинорога переміщатися в глибші води перед початком шторму.

Якщо дельфінам та іншим морським ссавцям не вдасться сховатися до настання урагану, вони можуть опинитися в пастці в ставках, дамбах або інших місцях, де їм складно буде вижити. Крім того, статистика показує, що урагани можуть виявитися вельми смертельними для риб: 1992 року після урагану Ендрю загинуло 9,4 мільйона морських риб (опади забили їхні зябра або перепади тиску призвели до утворення бульбашок азоту в крові); цей самий шторм знищив приблизно 187 мільйонів риб у Луїзіані (ураган зробив воду безкисневою).

За словами головного наукового співробітника Смітсонівської морської станції Валері Пол, урагани також впливають на нерухоме або повільно рухоме морське життя. Наприклад, після ураганів зарості морських водоростей і устричні ферми виявилися поховані під рухомими опадами.

Водночас деякі корали покладаються на морські хвилі, які розбивають їх і переносять на нові території. Крім того, шторми можуть принести холоднішу воду, яка допомагає компенсувати наслідки знебарвлення коралів, коли на них впливає надто тепла вода. Утім, надто сильні хвилі небезпечні й для коралів, адже можуть їх розбити або знищити.

Що відбувається з океаном після урагану?

Після вщухання потужного шторму сміття та відходи можуть залишатися у водоймах місяцями й навіть довше. Як наслідок стічні води також можуть потрапити у водні шляхи, що принесе за собою бактерії, наприклад, ентерокок і кишкову паличку.

Дощі та повені, спричинені ураганами, також призводять до припливу прісної води в морське середовище, що може стати стресом для морських мешканців. Морське життя часто може переносити деякі зміни концентрації солі, але не різкі або довгострокові зміни.

Якщо ураган виштовхує річкову воду в морську систему, це створює сприятливі умови для утворення великого цвітіння водоростей. Мей зазначає, що наслідки урагану для морського середовища каскадні, а тому спрогнозувати наслідки буває не так-то просто.

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