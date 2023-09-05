Космічна відрижка. Чорні діри викидають залишки зірок через роки: вчені не знають чому

Астрономи припускають, що майже половина всіх чорних дір, які поглинають зірки, продовжує викидати їхні залишки і через кілька років після їхньої вибухової смерті.

Астрономи, які опублікували результати нового дослідження на сервері препринтів arXiv, виявили, що через кілька років після поглинання чорними дірами зірок вони все ще продовжують викидати в космос їхні рештки. Але це суперечить наявним моделям поведінки чорних дір. Вчені назвали це "космічною відрижкою", адже дана подія відбулася набагато пізніше, ніж трапився факт поглинання чорною дірою зірки, пише Live Science.

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Астрономи провели спостереження за 24 чорними дірами, які беруть участь у приливних руйнуваннях, і виявили, що 10 із них за кілька років після того, як зірку проковтнула чорна діра, все ще викидають зоряну речовину в космос. Сучасні моделі поведінки чорних дір припускають, що подібний процес закінчується вже через кілька тижнів після смерті зірки. Тому найімовірніше потрібно змінити наявні моделі, вважають учені. На основі свого дослідження астрономи зробили висновок, що майже половина чорних дір, які беруть участь у приливному руйнуванні можуть демонструвати таку "космічну відрижку".

Подія приливного руйнування виникає, коли зірка підлітає занадто близько до чорної діри. У результаті чорна діра, що має величезну гравітацію, розриває зірки на частини та розтягує їх у довгу смугу з речовини, яка нагадує спагеті. Тому цей процес отримав назву спагетіфікація. Усе це триває протягом кількох годин і в результаті виникає потужний спалах електромагнітного випромінювання, яке можуть побачити астрономи.

Подія приливного руйнування виникає, коли зірка підлітає занадто близько до чорної діри Фото: NASA//CXC/M. Weiss

Частина зоряної речовини відлітає одразу в космос, а більша частина закручується навколо чорної діри, утворюючи таку структуру, як акреційний диск. Саме з цього диска зоряна речовина поступово потрапляє в чорну діру, щоб назавжди зникнути. Але в перші дні існування акреційного диска під час руху матерії в ньому виникають спалахи радіовипромінювання, які потім зникають через кілька тижнів. Це означає, що з акреційного диска вже більше нічого не відлітає в космос.

Але автори нового дослідження виявили, що в деяких чорних дір через 2-6 років відбуваються повторні спалахи радіовипромінювання, що свідчить про те, що вони знову викинули частину залишків поглинутої зірки в космос. І це несподіване відкриття, адже про таку подію раніше нічого не було відомо.

Частина зоряної речовини відлітає відразу в космос, а більша частина закручується навколо чорної діри, утворюючи таку структуру, як акреційний диск Фото: NASA

Поки що астрономи не знають, чому відбувається така "космічна відрижка", але що б це не було, викид речовини йде точно не з надр чорної діри. Річ у тім, що у чорних дір є горизонт подій, своєрідна невидима межа, подолавши яку жодні частинки вже ніколи не зможуть вилетіти назад. Поки що вчені точно не знають, звідки виходить викид зоряної речовини: з акреційного диска або з місця, яке розташоване ближче до горизонту подій чорної діри.

За словами авторів дослідження, нове відкриття означає, що чорні діри можуть "перетравлювати" поглинутий матеріал певний час, але потім частина його, що не потрапила до чорної діри, все ж таки може вирватися з чіпких гравітаційних обіймів космічного монстра навіть за кілька років після "обіду" чорної діри.

Фокус уже писав про те, що вчені розповіли, чи можуть чорні діри проковтнути так само, як зірки і весь інший космос. Адже ці об'єкти мають найсильнішу гравітацію у Всесвіті.

Також Фокус писав про те, що недавнє дослідження припускає, що вчені змогли з'ясувати, яким чином з'явилися найперші чорні діри.