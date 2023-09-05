Хто нас шукає: яка інопланетна цивілізація зможе виявити людей на Землі

Деякі вчені припускають, що ми все ж таки не самотні у Всесвіті. Але чи знають потенційні інопланетяни про те, що ми взагалі існуємо?

Що більше нової інформації люди отримують про Всесвіт, що більше відкривають нових зірок і планет, то частіше виникає запитання: "Невже людство є єдиним розумним видом у космосі?". Деякі вчені все ж схиляються до думки, що насправді позаземні розумні цивілізації існують, і деякі з них стоять на вищому щаблі технологічного розвитку. Але якщо вони існують, то чому ми їх досі не знайшли? Пошуки сигналів від інопланетян поки що не дали результатів. У новій статті, розміщеній на сервері препринтів arXiv, вчені ставлять ще одне запитання: "А чи знають взагалі розумні позаземні цивілізації про існування людей на Землі?". Про це пише Phys.

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Сигнали для інопланетян

Звісно, найлегше припустити, що якщо жодних сигналів від інопланетян ми не отримали, значить їх не існує. Але, з іншого боку, позаземні цивілізації можуть взагалі не мати бажання вступати з ким-небудь у контакт. Або ж вони відправляють сигнали в космос, але їх ми не можемо прийняти за допомогою наявних технологій.

Уже кілька десятиліть поспіль учені відправляють радіосигнали в космос у надії отримати відповідь від потенційних інопланетян. Але ці сигнали стають слабшими, що далі вони відлітають від Землі. Плюс потрібно не забувати про перешкоди, які створюють міжзоряні пил і газ. Тому хвилі ймовірно, що наші радіосигнали можна почути тільки в межах кількох світлових років від Землі. Але позаземні цивілізації можуть перебувати на більш далеких планетах.

Автори статті вважають, що якийсь стародавній розумний вид зміг би отримати наші сигнали навіть незважаючи на перешкоди і невелику потужність. Але, що якщо цей розумний вид перебуває на відстані в сотні або тисячі світлових років від Землі?

Позаземні цивілізації різного типу

У своїй статті вчені знову звертаються до знаменитої шкали Кардашева для розвинених цивілізацій Всесвіту. У цій шкалі цивілізації розташовані в тому порядку, наскільки вони можуть використовувати енергетичні ресурси.

Уже кілька десятиліть поспіль учені відправляють радіосигнали в космос у надії отримати відповідь від потенційних інопланетян Фото: phys.org

Наприклад, цивілізація типу I може використовувати енергію своєї планети, цивілізація типу II — енергію своєї рідної зірки, цивілізація типу III — енергію всієї своєї галактики. Деякі вчені пропонують розширити цю шкалу і включити туди цивілізації типу IV і типу V. Перша може використовувати енергію майже всього Всесвіту, а друга — може використовувати енергію безлічі Всесвітів, якщо припустити, що існує паралельна реальність.

Автори статті ставлять запитання: до якого типу має належати розвинена позаземна цивілізація, щоб вона могла виявити існування людей на Землі, і як далеко ці інопланетяни мають перебувати від нас?

Хто може побачити ознаки існування людей на Землі?

Учені вважають, що потенційні інопланетяни, які перебувають у межах 100 світлових років від Землі, могли б побачити штучні об'єкти на нашій планеті. Наприклад, мегаполіси або ті ж єгипетські піраміди.

З огляду на кількість світла, що досягає Землі, подібні об'єкти вже не будуть видні в телескопи інопланетян з відстані більше, ніж 3000 світлових років, вважають вчені.

Щоб розрізнити на планеті такий об'єкт, як єгипетська піраміда, на такій відстані, знадобиться телескоп розміром у 10 астрономічних одиниць. Це трохи більше за розмір орбіти Сатурна. Побудувати його можливо, якщо об'єднати велику кількість космічних телескопів у єдину мережу.

Але цивілізація типу I цього зробити не зможе, таке під силу тільки цивілізації типу II. Але навіть якщо ці інопланетяни вже дізналися про нас, то, найімовірніше, вони відправили таке повідомлення, яке ми поки що не можемо прийняти через технічну відсталість. Тому пройдуть ще тисячі років, перш ніж людство стане цивілізацією типу II і тоді, можливо, ми зможемо поговорити з представниками позаземних розумних видів. Якщо, звісно, ці розумні інопланетяни все ще захочуть із нами спілкуватися, і якщо люди на той час не знищать себе.

Фокус уже писав про те, що американський учений Аві Леб вважає, що знайшов на Землі позаземні об'єкти. Тільки поки не зрозуміло, чи мають вони природне або штучне походження.