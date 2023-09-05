Пошук інопланетян. У NASA є телескоп, здатний виявити розумний вид на іншій планеті

Якби Земля була екзопланетою, то космічний телескоп Вебб знайшов би тут ознаки існування розумної цивілізації.

Якщо люди хочуть виявити розумних інопланетян на інших планетах, то потрібно шукати ознаки того, що вони там існують. Наприклад, в атмосфері поки що з єдиної планети, на якій є життя, тобто Землі, можна виявити кисень, і такі молекули, як метан, які є ознаками наявності життя. Також можна знайти такі молекули, як діоксид азоту і хлорфторвуглеці, які говорять про існування індустріальної цивілізації. Як показує нове дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv, якби Земля була екзопланетою, то космічний телескоп Вебб міг би знайти ці молекули в атмосфері, пише Phys.

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Для початку вчені вивчили дані супутників, які досліджують Землю, і виявилося, що з їхньою допомогою на основі світла, що проходить через атмосферу Землі, можна виявити низку природних і синтетичних молекул. Далі вчені проаналізували дані інших супутників, щоб дізнатися, який вигляд матимуть спектри світла, коли Земля пролітає повз Сонце, якщо на нашу планету дивитися з-за меж Сонячної системи.

Після цього вчені додали до цих даних перешкоди і моделювання стало схоже на результати спостереження космічного телескопа Вебб за екзопланетою на відстані в кілька світлових років від Землі. Таким чином вчені хотіли зрозуміти, чи можна зібрати достатньо даних для ідентифікації різних природних і синтетичних молекул в атмосфері далекої планети, навіть якщо існують перешкоди. Виявилося, що телескоп Вейб здатний знайти багато хімічних сполук, які можуть вказувати на наявність життя, на екзопланеті, схожій на Землю в межах 50 світлових років від нас.

Trappist-1.Вважається, що в цій системі, розташованій за 40 світлових років від Землі, дві або навіть три планети можуть мати позаземне життя. Фото: space.com

Після цього вчені ввели у своє моделювання дані про таку зоряну систему із сімома планетами, як Trappist-1. Вважається, що в цій системі, розташованій за 40 світлових років від Землі, дві або навіть три планети можуть мати позаземне життя. Як показали результати, телескоп Вебб може виявити як біологічні, так і технологічні ознаки в атмосферах цих планет, якщо там усе ж таки існує розумне життя або життя взагалі.

За словами вчених, якщо телескоп Вебб зможе знайти кисень, органічні та синтетичні молекули, такі як хлорфторвуглеводи, в атмосфері сусідньої екзопланети, то люди знатимуть, що там є позаземна цивілізація, або ж колись була.

Якщо телескоп Вебб зможе знайти кисень, органічні та синтетичні молекули, такі як хлорфторвуглеці, в атмосфері сусідньої екзопланети, то люди знатимуть, що там є позаземна цивілізація, або ж колись була Фото: NASA

Фокус уже писав про те, що вчені з'ясували, яка позаземна цивілізація зможе виявити людей на Землі. Деякі вчені припускають, що ми все ж не самотні у Всесвіті. Але чи знають потенційні інопланетяни про те, що ми взагалі існуємо?

Нагадуємо, що телескоп Вебб показав невідомі деталі знаменитої наднової. Астрономи отримали нове більш деталізоване зображення залишку наднової SN 1987A, вибух якої був виявлений 26 років тому, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що найближчими тижнями в нічному небі можна буде спостерігати за яскравою зеленою кометою C/2023 P1. Щоправда її буде складно побачити неозброєним оком.