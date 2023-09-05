Київські митники врятували українські цінні артефакти: їх планували вивезти у США (фото)

Київські митники вилучили древні камені з відбитками риб раннього девонського періоду. Палеонтологічний скарб, який планували відправити у США, є геологічною спадщиною України.

Колекцію скам'янілостей, вік яких сягає 407 мільйонів років і які містять відбитки давніх вимерлих риб, конфіскували українські митники в Києві. Ці зразки намагалися незаконно переправити з України до США через міжнародні поштові сервіси. Деталі опубліковано на офіційній сторінці Київської митниці у Facebook.

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Митники запідозрили, що чотири камені можуть мати давнє походження. Відтак, предмети направили до Національного науково-природничого музею Національної академії наук України для проведення експертизи. Підтверджено, що на цих каменях відбитки панцирних риб раннього девонського періоду.

"Виявлені митниками камені є плитками відомого древнього червоного пісковика з відбитками вимерлої панцирної риби. На двох зразках є відбитки одного панциря риби виду Stentiopelta pustulata. Третій зразок теж є фрагментом давньої панцирної риби, вид якої наразі ще визначається", — йдеться в повідомленні.

Підтверджено, що на цих каменях відбитки панцирних риб раннього девонського періоду Фото: Київська митниця

Експертний аналіз також показав, що четвертий камінь є фрагментом одного з наявних зразків. Ці скам'янілості знайдені на Поділлі, в басейні річки Дністер. Усі зразки мають автентичні відбитки скам'янілостей з обох боків і мають геологічний вік приблизно 407 мільйонів років.

Ці артефакти мають значну культурну та наукову цінність як геологічна спадщина. Крім того, експерти рекомендують включити ці зразки до Державного реєстру національного культурного надбання та Музейного фонду України.

Усі зразки мають автентичні відбитки скам'янілостей з обох боків і мають геологічний вік приблизно 407 мільйонів років Фото: Київська митниця

Згідно з чинним українським законодавством, вивезення культурних та історичних цінностей за кордон вимагає видачі відповідного свідоцтва Міністерством культури України. Оскільки такого дозволу не надано, влада конфіскувала ці цінні артефакти.

Стосовно громадянина, який відправляв рідкісні скам’янілості за кордон, Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.

Раніше Фокус писав про останки унікального стародавнього кита: він жив 41 млн років тому.