Об'ївся і не зміг утекти. В Австралії спіймали серійного злодюжку, який влаштовував нальоти на ферми

Тепер австралійські фермери будують захисні паркани, щоб захистити свої саджанці від найледачішого грабіжника у світі, на ім'я Клод.

Протягом декількох тижнів власник австралійського розплідника Гамфрі Герінгтон мізкував над тим, щоб ідентифікувати серійного злодюжку, який пробирався на його ферму і пожирав саджанці. Спочатку фермер думав, що в усьому винні кози, які втекли, потім підозра впала на надокучливого опосума, але реальність виявилася більш кумедною, пише BBC.

Одного разу він прийшов на роботу і застав серійного злодюжку "на гарячому". Герінгтон виявив нахабну коалу, яка буквально не могла зрушити з місця, оскільки набила живіт евкаліптовими рослинами. За іронією долі коала на прізвисько Клод знищила рослини, призначені для її побратимів — рослини планували використати для збільшення середовища проживання коал, які, до речі, перебувають під загрозою зникнення.

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Наразі австралійські фермери будують паркани, які могли б захистити ферми від надокучливих коал. Зазначимо, що за весь цей час несанкціонований бенкет Клода обійшовся розпліднику в 3 800 доларів.

Команда Східного лісового розплідника, розташованого недалеко від Лісмора на півночі Нового Південного Уельсу вперше помітила, що рослини хтось жує ще кілька місяців тому. Однак за словами Герінгтона, злодюжка не залишав слідів, а тому було складно його ідентифікувати.

Щоб припинити нальоти, співробітники розплідника встановили пастку для опосумів, але це не дало результатів. Потім вони досліджували послід тварин у пошуках доказів, але навіть це не принесло результатів. Загадку розгадали лише тоді, коли Клод не зміг зупинитися вчасно і просто об'ївся до такої міри, що буквально не зміг забрати ноги з ферми.

Коли співробітники розплідника вранці прийшли на роботу, вони помітили коалу Клода, який просто сидів на жердині. Навколо нього було розкидано безліч рослин, а тому Герінгтон з колегами припустили, що тварина щільно поїла і була занадто втомленою, щоб покинути місце злочину.

Співробітники розплідника обережно загорнули Клода в рушник і перенесли його до дерев за 300 метрів від ферми. Однак через кілька днів тварина повернулася і продовжила свої нічні набіги. Герінгтон зазначає, що зовсім не злиться на надокучливого злодюжку, проте така поведінка тварини викликає побоювання.

Річ у тім, що за 20 років роботи Герінгтон з колегами жодного разу не бачили нічого подібного — коали не вирізняються спритністю і кмітливістю, а тому співробітники розплідника побоюються, що така поведінка спричинена нестачею їжі в природному середовищі існування тварин.

Зазначимо, що 2022 року коали були внесені до списку таких, що перебувають під загрозою зникнення на більшій частині східного узбережжя Австралії. Причиною стало різке скорочення чисельності. Дослідники зазначають, що місцева популяція сильно постраждала від вирубки лісів, пожеж, посухи та інших загроз.

Раніше Фокус писав про те, що пожежі в Австралії знищили 80% середовища проживання коал.