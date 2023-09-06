Застиглі в часі на 4 тисячі років: танення льодовиків відкриває археологічні скарби (фото)

Останні відкриття висвітлили історію полювання на північного оленя, що налічує півтора тисячоліття, фактично пропонуючи незвичайний погляд на давні мисливські практики.

Археологи, пов'язані з проєктом "Таємниці льоду", наразі займаються надзвичайно важливою справою — розкопують скарбницю археологічних реліквій у норвезькій гірській місцевості. Ці об'єкти, що століттями зберігалися під льодовиками, слугують відчутними зв'язками з минулим, пише HeritageDaily.

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Дослідження розгорнулося на просторах Національного парку Брехеймен, розташованого посеред величних норвезьких гір. Серед знахідок, що заслуговують на увагу, був бездоганно збережений прапор, виготовлений з розколотої соснової деревини.

Цей дивовижний артефакт з'явився з заглиблень льодовика Спіртегбрін, що займає площу 28 квадратних кілометрів і розташований між льодовиками Йостедалсбрін і Гарбардсбрін.

Призначення цього вигадливо сконструйованого прапора стає очевидним під час детальнішого вивчення. У давнину вправні мисливці винахідливо використовували такі прапори в поєднанні з палицями для відлякування, утворюючи примітивну, але ефективну систему для маніпулювання стадами оленів.

Стратегічне розташування цих елементів мало на меті спрямувати тварин до заздалегідь визначених місць. За словами дослідників, північні олені — дуже сприйнятливі тварини, схильні ухилятися від людиноподібних силуетів або рухомих об'єктів.

А тому стратегічно розміщені палиці повинні були викликати страх в оленів, змушуючи їх рухатися в потрібному напрямку, де на них чекали заховані лучники.

Стратегічне розташування цих елементів мало на меті спрямувати тварин до заздалегідь визначених місць Фото: Secrets of the ice

Наявність палиць для залякування не є унікальною для цієї знахідки, оскільки раніше їх виявиляли в регіонах Оппланда, Мьоре і Ромсдаля в Норвегії. Радіовуглецевий аналіз показав, що вони походять із залізного віку, що відповідає періоду міграції, який охоплює 400-570 роки нашої ери.

Ще одне відкриття зроблено на місці в Лаувхьо, де в покладах льодовикового шару виявили стрілу, зламану з обох кінців. Хоча більшість артефактів, що з'являються з танення льодовиків, можна віднести до залізного віку, ця стріла є унікальним винятком, оскільки датується приблизно 4 000 років тому.

Дослідники наголошують на вирішальній ролі, яку відіграє тривалість експозиції у збереженні таких артефактів в межах льодовикових ділянок. Ця тривалість часто корелює з віддаленістю місця знахідки артефакту від сучасного льодового фронту.

По суті, чим далі від льоду, тим несприятливіші умови збереження. А проте місцеві фактори іноді можуть сприяти збереженню артефактів, наприклад, наявність значних валунів, які накопичують додатковий сніг і створюють захисний затінок.

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