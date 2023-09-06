У Китаї знайшли 3200-річну мумію, одягнену в незвичайні штани: вони схожі на сучасні джинси

На початку 1970-х років китайські археологи виявили муміфіковані останки приблизно 500 осіб на кладовищі Янхай, розташованому в басейні річки Тарім на північному заході Китаю. За оцінками дослідників, їм близько 3 тис. років.

Одне тіло виділялося не лише своєю бездоганною збереженістю, але й надзвичайно добре збереженим вбранням. Цей чоловік, якого називали "Турфанською людиною" за назвою однойменного міста, що знаходилося неподалік, одягнений у пончо, м'які шкіряні черевики та вовняну пов'язку, прикрашену бронзовими дисками та мушлями, пише Big Think.

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Найбільшу увагу дослідників привернули його штани. Вони вважаються найдавнішою парою штанів з усіх коли-небудь знайдених, що проливає світло на раннє походження цього фундаментального елементу одягу. До цього відкриття люди в Європі та Азії носили переважно сукні, халати, туніки, тоги або комбінації, подібні до тих, що ми бачили на 5300-річному Етці, який носив набедренну пов'язку з окремими легінсами.

Мода історично була в тіні таких дисциплін, як економіка, політика, наука, філософія та образотворче мистецтво. Ба більше, на відміну від кісток, текстиль рідко витримує руйнівний вплив часу, що ускладнює для археологів завдання зібрати воєдино еволюцію стародавньої моди. А проте одяг дає уявлення про звичаї, вірування та міграції ранніх суспільств.

Археологиня Майке Вагнер, наукова керівниця відділу Євразії Німецького археологічного інституту, зібрала міждисциплінарну команду, до якої увійшли геологи, хіміки та дизайнери одягу. Їхнє завдання полягало в тому, щоб дослідити техніку плетіння, яка використовувалася при виготовленні штанів, що дозволило б глибше зрозуміти їхню конструкцію.

Дослідження показало, що штани чоловіка створені з використанням чотирьох різних методів плетіння, включаючи унікальні "янхайське переплетення утоку" та "янхайський гобелен із саржевим переплетенням "ластівчин хвіст"". Примітно, що ці штани були виткані, а не зшиті, з використанням саржевого плетіння, техніки, відомої своїм діагональним візерунком з паралельних ребер, що підвищує гнучкість — ідеально підходить для пастухів і вершників, таких як ті, що живуть в регіоні Янхай.

Прикметно, що саржеве ткацтво було новаторською інновацією свого часу. За словами Каріни Грьомер, текстильної археологині з Музею природознавства Відня, найдавніші відомі скам’янілості саржевого переплетення походять із шматків тканини, вилучених із соляної шахти в Австрії, далеко від Тарімського басейну Китаю. За оцінками, цей текстиль був принаймні на 200 років старший за виявлені штани.

Штани також мали гобеленове плетіння навколо колін, що забезпечувало додатковий захист для вершників. Третя техніка плетіння застосована на поясі, забезпечуючи одночасно міцність і гнучкість, що має вирішальне значення для надійного утримання штанів на місці.

До цього відкриття люди в Європі та Азії носили переважно сукні, халати, туніки, тоги або комбінації, подібні до тих, що ми бачили на 5300-річному Етці, який носив набедренну пов'язку з окремими легінсами Фото: Wikipedia

Попри розшифровку ткацьких візерунків, дослідники залишилися спантеличені обладнанням, яке використовували ці стародавні майстри. У Янхаї та його околицях не знайдено жодних ткацьких інструментів. Щоб розв'язати цю проблему, Вагнер запропонувала виготовити більше копій, використовуючи різні стародавні та сучасні ткацькі пристрої, щоб встановити найближчу відповідність до оригіналу.

До процесу реплікації залучили досвідченого ткача, який використовував грубошерсту овечу пряжу, що повторювала матеріали, які використовували стародавні майстри. Такий ретельний підхід мав на меті реконструювати минуле, по волокну за волокном.

Текстильна археологія висвітлює значення одягу для розуміння давніх цивілізацій, особливо тих, що не мають письмових джерел. Як згадувалося, саржеве переплетення та гнучка промежинова частина штанів поєднували щільну посадку з більшою мобільністю — якості одягу, які стають у нагоді, коли вам доводиться щодня лазити та їздити верхи.

Візерунки на штанях дають уявлення про культурну та економічну взаємодію його громади. Т-подібний візерунок, знайдений на його колінах, також зустрічається на бронзових посудинах у Китаї та гончарних виробах у Сибіру і Казахстані. Цей спільний мотив натякає на тривалі контакти між Центральною та Східною Азією і збігається з приходом західноєвразійських пастухів, які використовували коней для пересування.

Інший візерунок, що нагадує ступінчасту піраміду, перегукується з керамікою центральноазійської культури та архітектурними проєктами з південно-західної Азії та Близького Сходу, підкреслюючи складну мережу культурних обмінів у стародавньому світі.

Зрештою, штани Турфанської людини слугують чудовою відправною точкою для вивчення того, як Шовковий шлях трансформував цивілізації. Центрально-Східна Азія була лабораторією, де сходилися різноманітні впливи, створюючи багате полотно людей, знань і досвіду, що, зрештою, формувало наше розуміння давніх культур та їхнього взаємозв'язку.

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