Теорія шести рукостискань: математик стверджує, що довів її існування

Знадобилося трохи більше ніж півстоліття, щоб дослідники знайшли докази того, що від знайомства з будь-якою випадковою людиною у світі нас відокремлює всього шість знайомих.

Неважливо, хто ви й звідки, від знайомства з будь-якою випадковою людиною на Землі вас відокремлює всього шість осіб. Теорія шести рукостискань вкоренилася в суспільстві відтоді, як була вперше висловлена в 1967 році. Однак тепер математик стверджує, що знайшов їй підтвердження, пише Daily Mail.

Дослідникам знадобилося трохи більше ніж 50 років, щоб знайти підтвердження цієї теорії. Тепер міжнародна група дослідників стверджує, що змогла довести це явище. Автори дослідження зазначають, що змогли підтвердити теорію шести рукостискань після того, як встановили, що мета більшості людей — не встановити безліч зв'язків, а отримати правильні.

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Під час дослідження вчені використовували підхід теорії ігор, що почався з вузлів A, B, C і D, кожен з них представляв людей, які в кожному раунді гри могли встановлювати зв'язки з сусідами за межами своїх мереж. Науковці виявили, що встановлюючи зв'язки, реципієнти подумки аналізували витрати та вигоди — по суті, визначали, з ким у цих мережах досить важливо мати зв'язок і яку користь від цього можна отримати. Гру вважали завершеною, коли учасники вичерпали зв'язки, які вони хотіли б встановити для підвищення свого соціального статусу.

На наступному етапі дослідження набула чинності концепція "шести рукостискань". За словами одного з провідних авторів дослідження, доктора Баруха Барзеля, коли вони з колегами провели математичні розрахунки, вони виявили щось дивовижне: цей процес завжди закінчується тим, що соціальні шляхи "зосереджені навколо числа шість". Кожна людина діє незалежно, не знаючи мережі загалом, проте ця самостійна гра формує структуру всієї мережі, що призводить до феномену маленького світу і повторюваної схеми шести ступенів. Зазначимо, що в дослідженні взяли 14 учених з Ізраїлю, Іспанії, Італії, Росії, Словенії та Чилі.

Теорія шести рукостискань уперше була висловлена в оповіданні угорського письменника Фрідьєса Карінті 1929 року. Однак вона привернула увагу 1967 року, коли її підхопив соціальний психолог Стенлі Мігрем, коли він провів те, що назвав світовим "малим поділом". Однак його експеримент мав кілька недоліків, а тому фактично не міг бути підтвердженням існування теорії шести рукостискань.

Відтоді цю теорію неодноразово перевіряли дослідники, а також звичайні користувачі Twitter і Facebook. Ця теорія також набула популярності в попкультурі завдяки грі "Шість градусів Кевіна Бекона", заснованій на ідеї про те, що кожен актор Голлівуду пов'язаний з ним.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що теорія чисел захована в еволюційній генетиці.