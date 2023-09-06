Захистити зір не вийде. Учені виявили, що окуляри від шкідливого синього світла не приносять користі

Популярні окуляри та лінзи, що обіцяють захистити наші очі від згубного впливу синього спектра, у короткостроковій перспективі виявилися абсолютно неефективними.

Люди вже давно звикли до факту необхідності придбання окулярів для захисту від шкідливого синього світла, щоб впоратися з незліченними годинами, проведеними за екранами. Вважається, що вони знімають напругу очей або допомагають краще спати. Але останні наукові дані можуть змусити нас поставити під сумнів ефективність цих аксесуарів, пише BBC Science Focus.

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Синє світло — це всього лише одна частина спектра світла, який ми бачимо. У той час як воно природним чином присутнє при денному світлі, наші цифрові екрани, наприклад, екрани телефонів і комп'ютерів, також випромінюють його. І у великих кількостях цей спектр завдає шкоди нашому здоров'ю, починаючи від ефективності нашого зору і закінчуючи якістю сну. В останні кілька десятиліть спостерігається бум продажів окулярів, що блокують синє світло, які обіцяють зменшити втому очей і не дати синьому світлу зіпсувати наш сон.

У недавньому дослідженні вчені з престижних інститутів, зокрема Мельбурнського і Лондонського університетів, ретельно проаналізували 17 досліджень, присвячених цій темі. Вони хотіли зрозуміти, чи дійсно окуляри, що блокують синє випромінювання, здатні змінити ситуацію.

За підсумками своєї роботи, автори дійшли думки, що в короткостроковій перспективі ці окуляри, можливо, не є тим чарівним рішенням, яке рекламується. Виявилося, що вони не знімають напруження очей і не покращують сон. Також не було отримано конкретних доказів того, що ці лінзи захищають сітківку — нашу життєво важливу частину ока, яка обробляє світло, від можливої шкоди. Утім, варто зазначити, що в перших дослідженнях це питання поглиблено не розглядали.

Професор Ендрю Пшибильські з Оксфордського університету, який не брав участі в цьому дослідженні, зазначив: "Це тривожний сигнал. Перш ніж вкладати гроші в модні й такі, що обіцяють захист, рішення, необхідно зрозуміти, чи вирішують вони реально проблеми, чи тільки роблять вигляд".

Цікавим фактом, отриманим дослідниками, є те, що синє випромінювання, яке випромінюють наші цифрові екрани, мізерно мале порівняно з природним денним світлом — лише одна тисячна частина. А окуляри блокують лише 10-25% цього синього світла. Для того щоб вони блокували більше, їх потрібно було б пофарбувати в бурштиновий колір, а це, безсумнівно, спотворило б наше сприйняття кольорів.

Доктор Сумір Сінгх, один з основних авторів роботи, зазначив це обмеження. Інший дослідник, професорка Лаура Дауні, наголосила, що людям слід враховувати ці відкриття, перш ніж ухвалювати рішення про купівлю таких окулярів.

Але досі дослідження стосувалися короткострокових ефектів — від одного дня до п'яти тижнів. Таким чином, існує ймовірність того, що існують якісь довгострокові переваги, про які ми поки що не знаємо. Доктор Сінгх зазначив, що для отримання остаточної відповіді необхідні більш комплексні дослідження, триваліші та за участю різних груп людей.

Але якщо ви вже носите окуляри, що захищають від синього світла, то немає причин для занепокоєння. Дослідження не виявило жодних шкідливих побічних ефектів, крім звичайних неприємних відчуттів, яких зазнають люди під час носіння окулярів. Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що, незважаючи на незаперечну привабливість окулярів із синім світлом та їхню репутацію, завжди варто ставитися до модних рішень із часткою скептицизму й дочекатися результатів додаткових досліджень, щоб ухвалити виважене рішення, коли ваш вибір безпосередньо стосується вашого здоров'я.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.