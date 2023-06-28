Учені знайшли ефективний спосіб боротьби з надокучливими мухами: знадобиться щось блакитне

Дослідники вважають, що кусючі мухи мають ніжні почуття до синіх предметів, і ми можемо це використати, щоб відлякати їх.

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Ніщо не може так зіпсувати сонячний день, як надокучлива кусюча муха. Скільки б ми не використовували пасток, вони не завжди настільки ефективні, як би нам того хотілося. У новому дослідники виявили щось, що може допомогти людям у боротьбі з надокучливими мухами, пише The Guardian.

Дослідники з Університету Аберіствіта виявили, що мух приваблюють сині предмети, оскільки вони плутають їх із тваринами, якими хочуть поласувати. За словами керівника дослідження, доктора Роджера Сантера з відділу наук про життя в Університеті Аберіствіта, вони з колегами вважають, що нові дані можна використовувати для створення ефективніших пасток. Крім того, знахідка може допомогти в боротьбі з хворобами, які поширюють мухи, наприклад, сонною хворобою.

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Зазначимо, що етимологічні польові дослідження давно показали, що мух приваблює синій колір, а тому безліч пасток для мух по всьому світу були виконані в цьому кольорі. Однак до цього моменту вчені не могли зрозуміти, чому саме мух так приваблюють сині предмети.

Деякі теорії припускали, що мухи помилково приймають синій колір за тінисті місця, в яких затишно відпочивати. Передбачалося, що тіні можуть мати для них синій відтінок — явище, яке можна побачити, наприклад, коли вони відкидають сніг. Інша теорія припускала, що пастки синього кольору нагадують мухам тварин, якими вони хотіли б поласувати. Однак ці теорії не були підтверджені.

У пошуках відповіді дослідники розробили штучні нейронні мережі, які імітують візуальне опрацювання, що відбувається в голові мух, таких як цеце та ґедзі. Штучні нейронні мережі являють собою форму машинного навчання, натхненну структурою реальних нервових систем.

Під час дослідження вчені навчили нейронні мережі розрізняти тварин на тлі листя й незатінених поверхонь, використовуючи лише реакції п'яти типів фоторецепторів в оці мухи. Потім учені провели низку тестів, у яких нейронним мережам було запропоновано класифікувати синіх мухоловок. Результати ставлять під сумнів теорію про те, що сині об'єкти видаються для мух тінню. Вчені виявили, що нейронні мережі виявляли тінь за нестачею яскравості й не помилково класифікували сині об'єкти як тіні.

Цікаво, що для розпізнавання тварин мережі порівнювали відносну реакцію фоторецепторів, чутливих до синього та зеленого. Через це вони часто плутали сині пастки з тваринами. У результаті команда дійшла висновку, що сині об'єкти, зокрема й пастки, нагадують мухам тварин, якими вони хочуть поласувати.

За словами Сантера, використовуючи ці механізми, що привертають мух до певних кольорових пасток, можна покращити їхній колір, щоб вони були ще ефективнішими. Дослідники зазначають, що це насправді є вкрай важливим, оскільки різні види мух, що кусають, поширюють хвороби серед людей і тварин.

Автори дослідження вважають, що отримані ними результати мають важливе значення для боротьби з такими захворюваннями як африканський трипаносомоз людини (сонна хвороба), який без лікування призводить до летального результату. Зазначимо, що висновки команди були підтверджені польовими експериментами, а також пройшли рецензування та були опубліковані.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше побачили вміст шлунка мухи віком 47 млн років.