Чекали свого часу. Сотні триоких креветок-динозаврів вибралися з бруду на фестивалі Burning Man

Ці крихітні "казкові монстри" роками перебували в товстому панцирі, поки зливи не затопили фестиваль у Неваді — це пробудило загадкових істот.

Ці крихітні істоти, також відомі як казкові креветки, роками ховалися у своїх панцирах у ґрунті, доки рясні зливи не затопили фестиваль Burning Man у Неваді. Сильні дощі стали пасткою для 70 000 учасників фестивалю і ковтком свіжого повітря для "креветок-динозаврів", які тільки й чекали моменту, щоб прокинутися, пише Daily Mail.

Дослідники зазначають, що ці крихітні істоти роками перебували в сплячці в товстому панцирі, доки зливи не перетворили звичайний сухий пустир Невади на оптимальне середовище для вилуплення — гігантські калюжі бруду.

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Ракоподібні були помічені вилазять із грязьових ям, коли гості фестивалю рятувалися із затопленої пустелі. Вчені припускають, що вже наступного тижня ці загадкові істоти вже почнуть відкладати яйця.

Яйця казкових креветок можуть роками чекати свого часу Фото: Getty Images

Зазначимо, що казкові креветки також відомі як "живі копалини", оскільки подібні форми датуються кембрійським періодом — тобто їм понад 500 мільйонів років. Ці істоти належать до роду Anostraca і на відміну від звичайних креветок у них немає панцира на голові або передній частині грудей. Крім того, у більшості цих істот 11 пар ніг, тоді як у сучасних — лише 8.

Науковці зазначають, що казкові креветки мають два ока та ямковий орган, третє око, яке поширене у комах. Саме цей орган допомагає їм виявляти зміну світла, щоб уникати хижаків. Тривалість життя цих істот становить лише два-три місяці. Передбачається, що їхні яйця мають "стійку життєву силу", і здатні залишатися в ґрунті протягом кількох років, перш ніж вилупитися в прісній воді. Дивно, але яйця креветок-динозаврів здатні вижити навіть у киплячій воді.

Рясні зливи в Неваді пробудили казкових креветок Фото: Facebook

За словами вчених спочатку креветки населяли світовий океан, проте з часом хижаки витіснили їх у мілководні прісноводні місця проживання. Цей вид відкладає яйця на дні сухих водойм, залишаючись неактивними доти, доки умови не стануть сприятливими для вилуплення — і злива, що пройшла цими вихідними, забезпечила саме це.

Раніше Фокус писав про те, що виявлено загадкові скам'янілості віком 500 млн років з темними смугами.