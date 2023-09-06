Ідеальний романтичний партнер: учені назвали чотири якості, якими він володіє

Дослідники назвали ключові якості, які притаманні "романтично компетентній" людині.

У кожного з нас своє уявлення про романтику, проте дослідники тепер вважають, що існує певний набір якостей, яким повинен володіти партнер, щоб вважатися "романтично компетентним", пише Daily Mail.

Нове дослідження було проведене вченими з Університету Західного Кетукки й показало, що перцептивні, поведінкові, асортативні та інтерактивні чинники відіграють роль у формуванні щасливих стосунків.

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Під час дослідження вчені опитали 171 переважно гетеросексуальну пару, що перебувала на різних стадіях стосунків: від випадкових побачень до одружених. Реципієнтам запропонували 10 вигаданих сценаріїв із різним способом життя або серйозними проблемами, як-от виявлення секретного профілю партнера на сайті знайомств.

Учасників опитування попросили відповісти на низку запитань, наприклад, як вони відреагують на проблеми, що виникли. Далі їхні відповіді були використані для визначення романтичної компетенції та задоволеності.

Результати дослідження показали, що найбільш задоволеними стосунками виявилися доступні та чуйні партнери. Водночас більш антисоціальні партнери вважалися менш умілими у стосунках. Автори дослідження виявили, що люди, які уникають невпевненості або ревнощів, вважаються більш "романтично компетентними", а також дивляться на кохання з позиції "склянка наполовину повна".

Цікаво, що бурхливі пристрасті зовсім не вважалися чимось особливим, оскільки насправді не є відображенням любові, довіри або відданості. За словами провідної авторки дослідження Мішель Персіч Дарем, дослідження демонструє важливість соціальних когнітивних процесів під час розв'язання проблем у стосунках.

Науковці вважають, що романтично компетентні люди схильні дивитися на стосунки загалом більш позитивно і менш схильні до сумнівів або занепокоєння. Результати також свідчать про те, що оптимізм вважається ключовим "перцептивним" фактором компетентності.

При цьому дослідження показує, що компетентність у стосунках також залежить від особливостей нашого партнера. Наприклад, якщо обидва партнери збалансовані у своєму оптимізмі, товариськості та доступності, це може підвищити романтичне задоволення. Вчені також виявили зв'язок з "асортативною відповідністю": партнери з рівним рівнем інтелекту, привабливості, грошей, статусу і доброти в довгостроковій перспективі зможуть ладнати набагато краще.

Цікаво, що всі ці цінності збільшуються з віком, а тому вчені вважають, що великий досвід стосунків із часом здатний підвищити мудрість партнера щодо того, чого не варто робити.

Психологи доктор Луїза Годдар-Кроулі та доктор Гурпріт Каур вважають, що визнання власної романтичної компетентності насправді може поліпшити наші стосунки з партнером.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як перевірити сумісність із партнером.

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