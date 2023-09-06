Місце стародавньої битви. На фермі Алабами знайшли череп кита віком 34 млн років (фото)

Величезний череп ссавця не перша знахідка на цьому місці, раніше тут уже було виявлено скам'янілі зуби акули.

Учениця середньої школи Алабами разом з учителем виявили скам'янілі рештки кита, який жив на Землі близько 34 мільйонів років тому. Дослідники вважають, що виявлений череп належав хижому киту, який жив в епоху еоцену, коли рівень моря був вищим, а штат перебував на дні мілководного океану, пише Live Science.

16-річна Ліндсі Столлворт і біолог-еволюціоніст Ендрю Джентрі, який викладає у Школі математики та природничих наук Алабами, розкопували ділянку сім'ї Столлворт в окрузі Монро в рамках проєкту літньої школи, коли натрапили на щось дивовижне.

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Лише за кілька годин розкопок дослідникам вдалося виявити скам'янілі кістки, що стирчали з пагорба. Спочатку вони не дуже розуміли, що саме їм вдалося знайти — було зрозуміло, що скам'янілості належать стародавній хребетній тварині, проте незрозуміло було якій саме. Знадобилося близько тижня, щоб акуратно видалити надлишки каменю й оголити великий зуб нижньої щелепи. До слова, раніше на території ферми вже було виявлено скам'янілі зуби акули.

Ендрю Джентрі та Ліндсі Столлворт знайшли череп кита на лісовій фермі її сім'ї в Алабамі Фото: Alabama School of Mathematics and Science

Після цього Джентрі відправив фото зуба своєму колезі-палеонтологу, доктору Джеймсу Парему з Каліфорнійського університету в Фуллертоні, який поділився знімками з доктором Хорхе Велес-Хуабре з Музею природничої історії Лос-Анджелеса. Вчені вивчили знімок викопного і дійшли висновку, що перед ними останки давно вимерлих хижих китів.

Зазначимо, що геологія місця розкопок була датована раніше, а тому дослідникам вдалося відразу визначити вік скам'янілості. Точного виду кита поки не встановлено, оскільки ця зона в еоцені була притулком для безлічі примітивних китів, зокрема Basilosaurus cetoides. Цей лютий морський ссавець борознив океани Землі близько 30-40 мільйонів років тому і міг досягати 18 метрів у довжину. Однак учені поки що не беруться припустити, кому саме належав стародавній череп, може виявитися, що дослідникам вдалося виявити рештки раніше невідомого науці виду сімейства Basilosauridae.

Череп стародавнього кита виявили на фермі в Алаамі Фото: Alabama School of Mathematics and Science

Джентрі зазначає, що поки їм вдалося розкопати тільки череп, причому більша частина скам'янілості все ще перебуває в кам'яних лещатах. Передбачається, що мине ще кілька місяців, перш ніж вченим вдасться ідентифікувати останки.

Наразі череп стародавнього кита залишено в Школу математики та природничих наук Алабами, де його очистять і детально дослідять.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено скелет найважчої тварини в історії Землі: понад 20 м завдовжки й вагою до 340 тонн.