"Це мрія": ізраїльські археологи виявили стародавню зброю в печері Мертвого моря (фото)

Вміст схованки вражає: чотири бездоганно збережені мечі і наконечник списа. Стан збереження описується як "відмінний", що робить знахідку визначною подією.

Управління старожитностей Ізраїлю (IAA) оголосило про надзвичайну знахідку в національному парку Ейн-Геді в Іудейській пустелі Ізраїлю. Ця знахідка, що трапляється "раз у житті", стала стародавньою схованкою з римською зброєю, яку випадково знайшли, пише Jerusalem Post.

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"Знайти один такий меч — рідкість, а чотири? Це мрія, — зазначили дослідники. — Ми не могли повірити своїм очам".

ІАА припускають, що схованку, ймовірно, заховали єврейські повстанці приблизно 1900 років тому, після того, як їх захопили римські війська. Можливість виявлення слідів ДНК на мечах ще більше підживлює очікування відкриттів.

Першу експедицію до печери організували Асаф Гаєр з Університету Аріель та геолог Боаз Ленґфорд, здебільшого з метою зробити багатоспектральний запис написаних чорнилом єврейських написів. Але дослідники випадково натрапили на потаємну кімнату. Поряд із мечами та наконечниками списів вони знайшли фрагменти обробленого дерева та шкіряні ремені, згодом ідентифіковані як компоненти піхов мечів.

Чотири старовинні мечі, знайдені археологами Фото: Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

Доктор Ейтан Кляйн, директор Проекту дослідження Юдейської пустелі, сказав, що "очевидно, повстанці не хотіли, щоб зброя потрапила до римлян. Ми тільки починаємо дослідження печери та виявленого в ній сховку зброї, щоб спробувати з’ясувати, кому належали мечі, де, коли та ким вони виготовлені. Ми спробуємо точно визначити історичну подію, яка призвела до зберігання цієї зброї в печері, і визначити, чи відбулося це під час повстання Бар-Кохби в 132–135 роках нашої ери".

Три мечі мали ретельно виготовлені руків'я із заліза та дерева, їх ідентифікували як спати, про що свідчить довжина їхніх клинків від 60 до 65 сантиметрів. На противагу цьому, четвертий меч, що характеризується 45-сантиметровим лезом, класифікований як меч з кільцевим навершям.

"Це надзвичайний привілей брати участь у такому відкритті, і хвилювання безмірне, — сказав Гаєр. — Напис і зброя відкривають нам новий розділ про те, як євреї використовували печери Юдейської пустелі в різні періоди".

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