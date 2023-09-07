Три місяці пекла на Землі. Учені назвали найспекотніший період за всю історію

Дослідники визнали, що літо 2023 року видалося найспекотнішим у Північній півкулі за всю історію спостережень.

За останні три місяці людство повною мірою відчуло наслідки кліматичної кризи, що обвалилася на Землю: захмарні температури, жорстокі хвилі спеки та інтенсивні лісові пожежі буквально обпекли планету, пише Gizmodo.

У результаті все це призвело до того, що літо 2023 року в Північній півкулі стало найспекотнішим за всю історію. Про це заявили Всесвітня метеорологічна організація ООН і Європейська кліматична служба Copernicus.

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Уперше припущення про те, що літо цього року може стати найспекотнішим за всю історію спостережень з'явилося, коли метеорологи зафіксували найспекотніший день за всю історію липня. Як і припускали вчені, серпень не забарився і став найспекотнішим за всю історію, причому відрив із попередніми показниками виявився досить великим. Ба більше, спостереження показують, що серпень 2023 року став другим після липня нинішнього року найспекотнішим місяцем в історії. За даними дослідників Copernicus останній місяць нинішнього літа виявився майже на 1,5 градуса за Цельсієм теплішим, ніж у доіндустріальні роки.

Дослідники вважають, що існує зв'язок між неймовірною спекою, яка зійшла на Землю, і роком формування Ель-Ніньйо, що вступив 2023 року у свої права в Тихому океані. Наприклад, попередній Ель-Ніньйо спостерігався в Тихому океані 2016 року, при цьому вчені також спостерігали посилення хвиль тепла — тоді було встановлено низку нових температурних рекордів.

Зазначимо, що глобальна температура Землі невблаганно підвищувалася з часів індустріалізації. Основною причиною цього зростання вважається діяльність людини, особливо повсюдне спалювання викопного палива.

За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, у людства є вкрай мало часу, щоб уникнути подальшого потепління. Кліматична криза вже розпочалася, а тому надалі ситуація лише ускладнюватиметься — нам варто вже сьогодні зробити деякі кроки, які дадуть змогу уникнути найгіршого кліматичного сценарію.

До слова, спека цього року вдарила не тільки на сушу, а й на океан. У деяких морських регіонах температура поверхні води сягнула пікової позначки — унаслідок цього вчені були змушені оголосити евакуацію коралів та інших видів.

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