Перший супутник для дослідження вітрів на Землі з космосу згорів в атмосфері: як це було (відео)

Супутник Європейського космічного агентства (ЄКА) Aeolus розпався на частини і зник у небі над Антарктидою.

Науковці з ЄКА показали останні зображення космічного апарату, який вперше досліджував вітри на Землі з космосу, перед тим, як він згорів в атмосфері, пише Space .

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Європейське космічне агентство показало анімацію, створену на основі останніх радіолокаційних зображень супутника Aeolus під час його входу в атмосферу Землі. На зображенні та відео показано, як апарат почав падати, коли він спустився в атмосферу Землі.

Вчені з ЄКА показали останні зображення космічного апарату, який уперше досліджував вітри на Землі з космосу Фото: ESA

При цьому вчені вперше використали новий метод спуску супутника, щоб він міг згоріти над безлюдним регіоном Землі — Антарктидою. До цього Aeolus спустився нижче в атмосферу, що призвело до виходу з ладу його двигуна. Адже апарат не був призначений для польоту в нижчих товстих шарах атмосфери. Тому було ухвалено рішення провести контрольований спуск супутника. Апарат використовував паливо, що залишилося, для подальшого зниження, перш ніж він повністю вимкнувся, розпався на частини і згорів в атмосфері.

Нижче можна побачити симуляцію, яку створили вчені, яким чином супутник припинив своє існування.

Aeolus був першим апаратом, який вивчав вітри на Землі, перебуваючи на низькій навколоземній орбіті, і надавав дані для досліджень клімату та метеорології. Він працював із серпня 2018 року.

Також учені показали супутник протягом 4 хвилин після того, як він отримав останній наказ знизити орбіту і за 2 години до того, як він почав падіння над Антарктидою. Після цього він занурився ще глибше в атмосферу Землі й приблизно 80% космічного апарату згоріло.

За словами вчених, завдяки новому методу спуску супутника, вдалося знизити ризик падіння уламків на Землю приблизно в 150 разів. У ЄКА заявили, що за допомогою цього супутника вдалося зібрати дуже багато важливих даних, а найголовніше — вдалося провести контрольований спуск апарату і він не зіткнувся з іншими супутниками на орбіті.

Саме падіння супутника відбулося ще 28 липня, але в ЄКА показали фото і відео цього процесу тільки 5 вересня. Фокус уже писав докладніше про місію Aeolus і про підготовку до контрольованого спуску.

Нагадуємо, що апарат Solar Orbiter розглянув невідому частину атмосфери Сонця. Завдяки зміні режиму зйомки одного з головних приладів космічного апарату астрономи побачили Сонце абсолютно по-новому, як уже писав Фокус.

Також Фокус уже писав про те, що вчені з Китаю працюють над створенням технології, що дає змогу керувати супутниками на відстані в космосі. Ця технологія також допоможе боротися з космічним сміттям. Перший прототип нового пристрою вже готовий.