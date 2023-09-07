Наближається кінець. Бамбук ось-ось зацвіте вперше за 120 років — це може стати катастрофою

Цей різновид рослини цвіте лише раз трохи більше ніж на століття, а незабаром після цього помирає — вчені очікують, що це станеться дуже скоро.

Різновид бамбука, також відомий як хенон (Phyllostachys nigra var. Henonis), є вельми унікальним, адже його колір можна побачити лише раз на 120 років. Вчені попереджають, що це має статися найближчим часом, пише IFLScience.

Через те, що цвітіння рослини можна побачити лише раз більш ніж на 100 років, у ботаніків не так багато шансів вивчити, як бамбуку вдається відновитися. Остання велика подія цвітіння відбулася в 1908 році, проте деяке цвітіння бамбука також було помічено в 1903 і 1912 роках. Дослідники очікують, що наступне масштабне цвітіння бамбука відбудеться у 2028 році.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У дослідженні 2020 року вчені з Університету Хіросіми намагалися вивчити рослину і розгадати таємницю того, як їй вдається відновлюватися. Результати виявилися вельми бентежними — дослідники виявили, що наступне масштабне цвітіння може стати катастрофою для виробництва бамбука і навколишнього середовища.

За словами першого автора дослідження Тосіхіро Ямади, вони з командою виявили, що бамбук не дав життєздатного насіння, яке могло б з часом прорости. Фактично це призвело до того, що виробництво пагонів було зупинено після цвітіння. Ба більше, вчені також не спостерігали ознак регенерації цього бамбука після цвітіння протягом трьох наступних років. Спостереження команди також не виявили безстатевого розмноження рослини.

Дослідники зазначають, що всі стебла на ділянці дослідження загинули. Тепер учені побоюються, що 2028 року, коли має настати масове цвітіння цього виду бамбука, станеться щось схоже. Зрештою він може повністю зникнути з лиця землі, оскільки його дуже важко відновити після цвітіння.

Команда припускає, що регенерація рослини, ймовірно, буде досить повільною і може тривати кілька років. Передбачається, що в цей період бамбук неможливо буде зібрати, а значить це матиме також і економічний ефект. Крім того, вчені вважають, що масове вимирання бамбука після цвітіння може призвести до радикальних змін у рослинності та земному покриві.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили нову особливість у давно відомій рослині.