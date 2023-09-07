Найбільша знахідка за 15 років: в Кенії палеонтолог виявив гігантську кістку доісторичного слона

Palaeoloxodon recki це вид слонів колосальних розмірів, який досягав висоти до 4 метрів. Він зник між 34 000 і 24 000 роками тому.

Британський палеонтолог доктор Джулієн Лубік, який займається вивченням скам'янілостей, виявив стародавню кістку гігантського вимерлого слона. Знахідка зроблена під час польових досліджень у місцевості поблизу озера Туркана в Кенії, пише National World.

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Майже неушкоджена кістка плеча належала вимерлому гігантському слону, відомому як Palaeoloxodon recki. Довжиною понад 1 метр, вона помітно перевершує розміри сучасних слонів, плечові кістки яких зазвичай довжиною близько 70 см. Це найбільша кістка виявлена в цій місцевості за останні 15 років.

Вчений прокоментував свою знахідку: "Наші ранні предки людини були свідками цього неймовірного звіра, який бродив Східною Африкою від 3 мільйонів до 400 тисяч років тому".

Palaeoloxodon recki це вид слонів колосальних розмірів, який досягав висоти до 4 метрів. Він зник між 34 000 і 24 000 роками тому. Вчені припускають, що приблизно 780 000 років тому цей вид поширився з Африки на Близький Схід.

Згодом ця лінія дала початок Palaeoloxodon namadicus, який зрештою став найбільшим видом слонів з прямими бивнями. Подальша еволюційна дивергенція відбувалася в міру того, як вони перетинали Японський архіпелаг, що призвело до появи Palaeoloxodon naumanni близько 400 000 років тому.

Раніше Фокус писав про останки унікального стародавнього кита: він жив 41 млн років тому.