Розшифрований заново напис часів Першого храму може пролити світло на біблійну "Соляну долину"

"Соляна долина" згадується в різних біблійних текстах, включаючи 2 Самуїла 8:13 і Псалми 60:2. Ці згадки стосуються царя Давида, який у псалмі висловлює подяку Богові за свою перемогу в Соляній долині.

Хоча знахідка чотирьох римських мечів віком 1900 років домінувала в заголовках новин, дослідження Асафа Гаєра напису часів Першого храму також заслуговує на увагу. Вони мали на меті задокументувати напис за допомогою мультиспектральної візуалізації, пише The Times of Israel.

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У дослідженні науковцям допомагав Шай Халеві, фотограф з Управління старожитностей Ізраїлю (IAA). Гаєр поділився враженнями від дослідження: "Коли ви заходите в печеру, завжди є відчуття, що щось знайдете".

Напис вперше виявила у 1973 році Офра Ахароні, викладачка польової школи Ейн-Геді. Після нетривалих розкопок 1974 року Пессах Бар-Адон опублікував напис у 1975 році.

Гаєр пояснив, що в 1975 році Бар-Адон інтерпретував текст як читання: "Благословенний Бог (Адонай) / Благословенний ХХХ / Благословенний Бог (Елохім)". Однак Гаєр підозрював, що сучасні технології зможуть виявити додаткові літери, які проллють більше світла на його значення.

Біля печери Ейн-Геді з видом на Мертве море, де знайшлиі чотири римські мечі віком 1900 років Фото: Israel Antiquities Authority

Хоча результати залишалися частковими, Гаєр розгледів літери bet, gimmel і yud що йдуть за словом "Благословенний". Також була помітна крапка, що розділяла слова, характерна для епохи Першого храму. Дослідник інтерпретував напис як "у долині", використовуючи варіант написання, присутній у кількох біблійних посиланнях.

Спираючись на це відкриття, Гаєр припустив, що наступними літерами можуть бути heh, mem, lamed і het, що англійською може бути перекладено як "сіль".

"Соляна долина" згадується в різних біблійних текстах, включаючи 2 Самуїла 8:13 і Псалми 60:2. Ці згадки стосуються царя Давида, який у псалмі висловлює подяку Богові за свою перемогу в Соляній долині.

Науковець представив свої перші результати на конференції IAA і має намір опублікувати наукову статтю після подальших досліджень.

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