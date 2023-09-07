Стане надзвичайно небезпечним ураганом: учені розповіли, коли тропічний шторм Лі посилиться

Дослідники вважають, що знадобиться ще кілька днів для того, щоб цей шторм набрався сил і перетворився на повномасштабний ураган в Атлантичному океані.

Сезон ураганів в Атлантичному океані офіційно розпочався, і дослідники досі не знають чого від нього чекати. Кліматична криза, яка цього року обрушилася на планету, а також найсильніший Ель-Ніньйо, що панує в Тихому океані, можуть істотно збільшити інтенсивність штормів, пише Live Science.

Дослідники з Національного центру ураганів (NHC), стежать за тропічним штормом Лі, який, як вважають синоптики, може посилитися вже найближчим часом. Наразі вчені спостерігають за траєкторією тропічного шторму і "впевнені", що наступного разу він попрямує в бік Підвітряних островів — групи островів, до якої входять Віргінські острови США. Зазначимо, що ця група островів, по суті, розташовується в точці, де Атлантичний океан зустрічається з Карибським морем.

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NHC прогнозує, шторм Лі може досягти "сил урагану дуже скоро". Вчені припускають, що це станеться в найближчі 48 годин. Дослідники вважають, що посилення шторму здається, цілком імовірним після цього часу, проте важко прогнозовані цикли заміни стінок ока, ймовірно, спричинять деякі коливання інтенсивності у вихідні та на початку наступного тижня.

Спостереження показують, що наразі Лі розташований приблизно за 1930 кілометрів на схід від північних Підвітряних островів, при цьому швидкість вітру становить близько 113 км/год. Відомо, що шторм рухається із заходу на північний захід зі швидкістю 22 км/год.

NHC зазначає, що Лі перетворився на тропічний шторм 5 вересня після формування над центральною тропічною Атлантикою. Якщо йому вдасться досягти швидкості 119 км/год, його можна буде віднести до категорії ураганів. Дослідники вважають, що сприятливі умови, ймовірно, дадуть йому змогу перетворитися на повноцінний ураган, ідеться про велику кількість вологи, слабке зрушення вітру та аномально теплу воду, яка простягається майже через усю довжину прогнозованого урагану.

Дослідники зазначають, що Лі став четвертим у цьому сезоні тропічним штормом, раніше вчені вже спостерігали Дона, Франклін та Ідалія.

Раніше Фокус писав про те, що NASA показало жахливі кадри урагану Ідалія з космосу.