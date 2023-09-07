Запам'ятовують форму предмета краще за мозок. Наші пальці мають власну унікальну пам'ять

Учені з'ясували, що наші пальці рук посилають дуже інформативні сигнали мозку про предмет, який ми тримаємо. Ба більше, вони здатні порівнювати його з минулим предметом у нас у руках.

Вчені з'ясували, що кінчики наших пальців мають цікаву здатність: вони можуть запам'ятовувати предмети, яких торкаються. Ця пам'ять не схожа на те, як ми запам'ятовуємо обличчя людини або пісню, але це свого роду фізична пам'ять, і вона відіграє велику роль у тому, як ми взаємодіємо з навколишнім світом, пише IFLScience.

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Подумайте про те, як підняти чашку з кавою. Здавалося б, усе просто і про це навіть немає сенсу думати, вірно? Але насправді, за лаштунками цієї простої фізичної дії, в цей момент у вашому мозку відбувається дуже багато чого. Мозок має переконатися в тому, що ви докладаєте саме те зусилля, яке необхідне для підняття чашки. Якщо докласти занадто мало зусиль, чашка залишиться на столі. Якщо докласти занадто велике зусилля, то в підсумку може вийти безлад, виплеснувши весь її вміст.

Коли ви торкаєтеся чогось або тримаєте щось у руках, у кінчиках пальців знаходяться крихітні нервові клітини, які відчувають тиск і посилають інформацію про це в мозок. Шкіра на кінчиках пальців може змінювати форму і повертатися до свого первинного стану. Якщо ви коли-небудь гралися з розумним пластиліном, то знаєте, що він може розтягуватися і повільно розтікатися, як мед, але з часом повертати свою звичну форму.

Ханнес Саал, дослідник з Університету Шеффілда, пояснив, що ця розтяжність і плинність кінчиків пальців означає, що вони "пам'ятають" трохи про те, що вони відчули востаннє. Але як ця пам'ять впливає на сигнали, що посилаються в мозок, залишалося загадкою.

Щоб краще зрозуміти це, Саал і його команда провели експеримент. За допомогою робота вони обережно натиснули на кінчики пальців кількох добровольців, а потім виміряли нервові сигнали за допомогою крихітних електродів. Вони вивчили 200 нервових клітин з кінчиків пальців і розділили їх на три типи залежно від швидкості реакції.

Вони виявили, що напрямок, у якому робот натискав на кінчики пальців, впливав на те, як ці нервові клітини реагували наступного разу. Особливо одна група нервових клітин, яка відчуває глибший тиск, показала значні зміни у своїх реакціях залежно від попереднього досвіду пальця.

Простіше кажучи, коли наші кінчики пальців надсилають інформацію в мозок, вони також містять у собі деяку "історію" попередніх дотиків. Що ж робить мозок із цією додатковою інформацією? Дослідники вважають, що вона може допомогти мозку краще передбачати і спрямовувати наші дії, роблячи дотики точнішими. Уявіть собі, якби наші пальці повинні були вчитися щоразу, коли вони торкаються чогось нового — ми б, напевно, були досить незграбними.

Насамкінець слід зазначити, що це дослідження проливає світло на те, як наші пальці не тільки відчувають, а й запам'ятовують. Вони ніби кажуть мозку: "Гей, пам'ятаєш, до чого я торкався востаннє? Це може допомогти нам у тому, що ми робимо зараз. Використовуй цей досвід!". І хто знає, можливо, подальші дослідження можуть відкрити ще більше нового про чарівний світ дотиків, що зі свого боку допоможе людям у сфері протезування.

Раніше Фокус писав про те, як утворюються відбитки пальців на руках. Нове дослідження показало, що за формування відбитків пальців у людини відповідають три сигнальні молекули.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.