Обдурили природу: вчені виростили ембріони без участі людей (відео)

Вчені провели унікальний експеримент, під час якого вони активували всі можливості стовбурових клітин і зазирнули на найбільш ранні етапи нашого розвитку.

Процес, який відбувається в перші дні після запліднення людської яйцеклітини, воістину можна вважати дивом природи. Вчені теж так думають, але не припиняють спроби розібратися в його стадіях найдрібніших деталях. Тепер вони вперше наблизилися до спостереження цих стадій, але для цього вони зробили неможливе, виростивши людські ембріони самостійно, пише ScienceAlert.

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Група дослідників успішно виростила в лабораторії моделі 2-тижневих людських ембріонів, використовуючи стовбурові клітини. Ці унікальні моделі допоможуть зрозуміти такі питання, як фертильність, чому деякі вагітності закінчуються викиднями, а також походження деяких вроджених дефектів.

Якоб Ханна, вчений із Наукового інституту Вейцмана, Ізраїль, назвав перший місяць після зачаття життєво важливим етапом розвитку. Він сказав: "Усі ключові моменти відбуваються в перший місяць, решта вісім місяців вагітності — це в основному зростання". Однак події цього першого місяця залишаються загадковими як з етичних, так і з практичних міркувань.

Щоб вирішити цю проблему, фахівці звернулися до неймовірних можливостей стовбурових клітин. Їм вдалося переконати ці клітини сформувати структури, що нагадують ранні стадії розвитку людського ембріона. Цікаво, що ці стовбурові клітини були створені без будь-яких генетичних модифікацій, що свідчить про властивий їм потенціал імітації людського розвитку.

Процес формування штучних ембріонів

На особливу увагу заслуговує той факт, що в моделях було виявлено особливості, які раніше не зустрічалися в створених у лабораторних умовах структурах. Серед них є частини, які надалі формують плаценту та інші системи підтримки ембріона. Це схоже на складання пазла розвитку людини, в якому не вистачало деяких деталей.

Якщо в попередніх дослідженнях було показано, що стовбурові клітини миші можуть формувати структури, що нагадують запліднені ембріони, то останнє дослідження дало змогу зробити ще один крок уперед. Група дослідників відтворила цей процес із використанням стовбурових клітин людини, фактично створивши модель людського ембріона на різних стадіях, починаючи приблизно з тижня після запліднення. Коли ці вирощені в лабораторії структури було вивчено, виявилося, що вони демонструють багато етапів розвитку, які спостерігаються в ембріонів, що розвиваються природно.

Однак слід зазначити, що ці моделі не є точними копіями справжніх ембріонів. Це лише дуже близькі імітації, які дають ученим новий інструмент для досліджень.

14 день дозрівання штучних ембріонів

Ханна вказує на практичне значення цього дослідження, пояснюючи, що багато проблем ранньої вагітності та вроджених дефектів виникають саме в ці перші тижні. Він додає: "Наші моделі можуть пролити світло на складні взаємодії та сигнали в цей період, потенційно розкриваючи причини, через які все може піти не так".

Це досягнення не тільки задовольняє наукову цікавість, а й може прокласти шлях до кращого розуміння і потенційного усунення ускладнень ранніх термінів вагітності в майбутньому.

Раніше Фокус писав про секретний механізм організму для захисту ембріона. Під час нового дослідження було виявлено самовіддану клітину, покликану захищати вразливий ембріон, що росте.

Також Фокус писав про те, що раніше вчені вже створювали ембріони без участі сперматозоїдів і клітин. За словами дослідників, ембріони були створені без участі сперматозоїдів і яйцеклітин.

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