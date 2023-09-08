Очі передбачать глухоту. Виявлено новий спосіб визначати втрату слуху на ранніх етапах

Дослідження показало, що рух наших очей здатен сигналізувати про втрату слуху за десять років до того, як це зможуть виявити наявні на сьогодні методи.

Якщо людина погано чує, це можна визначити, просто подивившись на її рух очей. Їхнє нове дослідження виявило дивовижний зв'язок між змінами в наших очах і потенційною втратою слуху, пише SceinceAlert.

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Зазвичай у разі підозри на проблеми зі слухом лікар перевіряє саме його, щоб визначити, які найтихіші звуки ви можете почути. Це називається порогом чутності. Сучасні методи, що використовуються для його визначення, дають змогу виявити проблеми зі слухом лише значно пізніше їхньої появи — як правило, приблизно через 10-20 років.

Дослідники з Університету Торонто і Дослідницького інституту Ротмана, Канада, виявили потенційний спосіб раннього виявлення проблем зі слухом. Вони помітили, що, коли людина відчуває труднощі зі слухом, її очі, як правило, залишаються більш нерухомими.

Це не зовсім нова інформація. Ученим уже давно відомо, що, коли людина зосереджена або напружено думає, її очі залишаються нерухомими, ніби загубленими в просторі. Одкровенням стало те, що це відбувається і тоді, коли людина докладає додаткових зусиль, щоб слухати.

Під час дослідження було проведено три етапи експерименту:

Учасники слухали усне мовлення упереміш із фоновим шумом, спостерігаючи за порожнім екраном або екраном із фіксованим квадратом. Чим складнішими були умови прослуховування, тим менше рухалися очі учасників. Ба більше, менша кількість рухів очей пов'язана з кращим розумінням вимовлених слів. Учасники прослуховували списки речень, спостерігаючи за рухомою точкою на екрані. Знову ж таки, було помічено, що, коли мова була складнішою для розуміння, очі учасників рухалися менше. Учасники слухали історії з подкасту. Одна розповідь була сумбурною, а інша — зрозумілою, але з відволікаючою фоновою балаканиною. При прослуховуванні чіткої історії з фоновим шумом погляд учасників був більш фіксованим, особливо коли шум ускладнював розуміння.

Під час роботи також з'ясовувалося, чи пов'язаний розмір зіниці із зусиллям під час прослуховування. Відповідь була негативною. І, що дивно, те, що учасники бачили на екранах перед собою, не сильно впливало на їхні рухи очей.

Дослідження з'ясувало, що саме за рухами очей можна судити про те, скільки зусиль людина докладає до слухання. Хоча напружена робота над слуховим сприйняттям безпосередньо не пов'язана з втратою слуху, вона може бути ранньою ознакою того, що в людини є проблеми з ним.

Дослідникам цікаво дізнатися, чи застосовні ці результати до літніх людей, які часто стикаються з проблемами слуху. Вони також мають намір з'ясувати, чи знижує використання слухових апаратів зусилля, що витрачаються на прослуховування, спостерігаючи за рухами очей користувачів.

Одним словом, наступного разу, коли хтось зі слухачів глибоко замислиться або загубиться в просторі, можливо, він просто докладає більше зусиль, щоб почути вас. І це нове відкриття може полегшити виявлення тих, кому може допомогти слуховий апарат, на ранніх стадіях втрати слуху

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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