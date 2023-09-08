Смертоносний рекордсмен. Виверження Тонги породило найшвидші океанські потоки у світі

На неймовірній швидкості вони подолали шлях 100 кілометрів і буквально відрізали державу від світу, пошкодивши комунікаційні кабелі.

У січні 2022 року затоплений вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай прокинувся та виверг каміння, попіл і газ, які прокотилися морським дном із неймовірною швидкістю. Тепер дослідники вважають, що виверження вулкана породило найшвидші океанські течії за весь час спостережень, пише Science Alert.

Нове дослідження команди з Британського національного океанографічного центру (NOC) було зосереджене на наслідках безпрецедентно сильного виверження вулкана, що спричинило цунамі біля тихоокеанської острівної держави Тонга. Це виверження вже вважається найпотужнішим із коли-небудь зареєстрованих за допомогою сучасного обладнання. Однак тепер дослідники вважають, що на рахунку вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай є ще один рекорд.

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Команда виявила, що виверження затопленого вулкана породило найшвидші з будь-коли зареєстрованих підводних течій, які промчали по морському дну зі швидкістю 122 км/год. Швидкість потоків була настільки сильною, що вони пошкодили підводні телекомунікаційні кабелі, що з'єднують Тонгу з рештою світу.

Під час дослідження вчені використовували час і місця пошкодження кабелів, щоб розрахувати швидкість підводних потоків. За словами співавтора дослідження Майка Клера з NOC, шлейф виверження вулкана сягав заввишки до 57 кілометрів і впав прямо у воду й на круті підводні схили. У результаті швидкість і сила підводних течій виявилася настільки великою, що зуміла пройти по морському дну на неймовірній швидкості близько 100 кілометрів і пошкодили кабелі.

Команда зазначає, що ці підводні потоки були швидшими за ті, які раніше були спричинені землетрусами, повенями або штормами. Клер зазначає, що багато вулканів сьогодні перебувають під поверхнею океану, але лише не багато з них контролюються.

За словами однієї з провідних авторок дослідження, вулканологині Ізабель Єо, брак знань щодо підводних вулканів призводить до того, що ризик для прибережних спільнот і критично важливої інфраструктури також "залишається погано вивченим".

Зазначимо, що виверження на суші також створюють гарячі та швидкі потоки лави, вулканічного попелу та газів, відомі як пірокластичні потоки. Однак це дослідження, по суті, стало першим, яке задокументувало те, що сталося, коли велика кількість виверженого вулканічного матеріалу потрапила безпосередньо в океан.

До речі, раніше вчені заявили про те, що виверження вулкана Тонга призвело до викиду сили, еквівалентної сотням атомних бомб, а також породило цунамі, що зруйнувало будинки та забрало життя людей. Відомо, що виверження було такої сили, що викинуло уламки в атмосферу на рекордну висоту.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що виверження вулкана Тонга може пошкодити озоновий шар.