Як у воду дивилися. 40 років тому вчені опублікували похмурий прогноз для Землі, і він збувається

Чотири десятиліття тому Агентство з охорони довкілля США попередило про небезпеки, які чекають на людство в майбутньому, і, схоже, вони вже тут.

У вересні 1983 року Агентство з охорони довкілля США (EPA) опублікувало похмурий звіт під назвою, що попереджає про те, що якщо людство не зробить жодних кроків найближчим часом, на нас чекає вельми не райдужне майбутнє. Схоже, воно вже настало, пише Science Alert.

У тексті йдеться про те, що сільськогосподарські умови будуть значно змінені, а екологічні та економічні системи потенційно зруйновані, водночас політичні інститути відчуватимуть стрес. Тепер дослідники вважають, що похмурий прогноз виявився вельми пророчим.

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Нова доповідь під назвою "Чи можемо ми стримати парникове потепління" попереджає, що вже до середини століття глобальна температура Землі підніметься на 2 °C вище, ніж до промислової революції. Учені попереджають, якщо людство рухатиметься тією самою траєкторією з невеликим рівнем пом'якшення наслідків, на нас, імовірно, чекає не найсвітліше майбутнє.

Ба більше, дослідники побоюються, що значне посилення глобального потепління може статися раніше, ніж більшості з нас хотілося б вірити. Цього року людство вже зіткнулося з наслідками кліматичної кризи: на Землю обрушилися рекордні хвилі тепла та інтенсивні лісові пожежі, а спека побила не один рекорд.

Дослідники нагадують, що 2023 рік, по суті, став роком рекордів: від сильної спеки на суші та в океанах, що змінює атмосферні течії, до втрати льоду на північному й південному полюсах, що знищує незліченну кількість диких тварин. Причому все це сталося за потепління всього на 1,1°C.

Якщо ми досягнемо 2°C, як і прогнозувалося, людству, ймовірно, доведеться пережити наслідки колапсу циркуляції Атлантичного океану, а також зникнення коралових систем, втрату поживних речовин у їжі та подальше зниження врожайності.

Водночас ще 40 років тому вчені попереджали, що нам не вдасться просто впровадити інновації, оскільки вони не є життєздатною стратегією зниження викидів парникових газів. Геоінжиніринг також залишається занадто невизначеним ризиком, що робить багато хвалених техно-рішень такими ж фіктивними, як і раніше.

Однак учені згодні, що стратегії, засновані на екології, насправді могли б спрацювати. Йдеться про вирощування лісів і відновлення дикої природи — усе це в перспективі може виявитися ефективним.

У звіті Агентства з охорони навколишнього середовища зроблено висновок, що заборона на вугілля і нафту є найефективнішим способом запобігання катастрофам, що насуваються, і це також залишається вірним. Недавні дослідження вже підтвердили, що відмова від використання викопного палива може уповільнити розвиток кліматичної кризи.

Утім, попри цю втрачену можливість, ще не пізно зменшити майбутні наслідки, оскільки кожна частка градуса врятує життя. Але дослідники попереджають, якщо необхідних кроків не буде вжито найближчим часом, це, ймовірно, призведе до загибелі мільйонів людей та інших тварин.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали найспекотніший період за всю історію.