Ранні пташки. Учені розповіли, чому дорослі люди прокидаються раніше з віком

Існує стереотип, що підлітки сплять до полудня, а люди похилого віку встають зі світанком сонця, і, схоже, в ньому є частка істини.

Не секрет, що вчені рекомендують людям спати 7 і більше годин на добу, а також лягати в один і той самий час. Однак у міру того, як людина наближається до середнього віку, середній час сну зменшується на 30 хвилин кожні 10 років, пише IFLScience.

Ба більше, що старшою стає людина, то більше вона схильна лягати спати раніше і вставати з першими променями сонця. Існує багато причин, чому це відбувається, але тепер дослідники вважають, що це також може бути пов'язано з природним процесом старіння.

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За словами директора Центру сну і циркадних наук в Університеті Аризони Сайрама Партасараті, закономірність старіння, раннього сну і пробудження в основному пов'язана з мозком. Річ у тім, що, як і багато частин людського тіла, мозок з віком стає менш чуйним. Простими словами, він уже не так реагує на вхідні сигнали, як це було раніше.

Ці вхідні сигнали є маркерами, які допомагають визначити, де ми перебуваємо протягом дня, наприклад: денне світло, соціальні сигнали, час приймання їжі та фізична активність. За словами вчених, мозок підлітків і літніх людей отримує ці сигнали, проте в останніх вони не зв'язуються в мозку через дегенерацію. Це також є й однією з причин, чому люди похилого віку швидше втомлюються, а отже їм може знадобитися лягати спати раніше

За словами співробітника лабораторії пізнання і старіння Мічиганського університету, професора Сінді Люсстінг, наші очі також відіграють важливу роль в отриманні зовнішніх сигналів. При цьому зір з віком змінюється, що впливає і на отримання сигналів.

Передбачається, що вікові зміни зору знижують інтенсивність світлової стимуляції, яку отримує наш мозок, а це, своєю чергою, впливає на "налагодження" наших добових годинників та їх підтримання.

Ще одним не менш важливим чинником може стати катаракта — поширене захворювання, яке зазвичай вражає старше покоління. У міру прогресування захворювання на кришталику всередині ока з'являються каламутні плями.

Захворювання також впливає на рівень мелатоніну в організмі людини, який також відомий як гормон сну. Відомо, що рівень мелатоніну збільшується після заходу сонця, проте наявність катаракти змушує мозок думати, що сонце сідає раніше, що може призвести до передчасного підвищення гормону сну, а тому людині захочеться спати раніше.

Загалом, дослідники зазначають, раніше лягати спати та раніше прокидатися — це природна частина старіння, навіть якщо в молодості ви себе ідентифікуєте як "сову".

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