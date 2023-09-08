Поєднає корисне з приємним. Нова розробка для відеоігор, перевіряє зір гравців

Замінивши застарілий метод діагностики втрати зору на ефективніший і доступніший, вчені дали людям можливість почати передчасне лікування очей у разі виявлення проблем.

Відеоігри можуть допомогти в розумінні та моніторингу здоров'я наших очей. Це дивовижне відкриття зробили дослідники зі Стенфордського медичного інституту, які знайшли креативний спосіб стежити за станом зору за допомогою відеоігор, пише Technology Networks.

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Уявіть собі відеогру, де ваша здатність помічати відмінності, швидко реагувати або навіть розрізняти кольори може дати підказку про здоров'я ваших очей. Звучить цікавіше, ніж просто дивитися на таблицю, чи не так? Саме так і працює новий винахід.

Замість старомодного способу закривати одне око і читати за таблицею, який є стандартом з 1862 р., дослідники розробили новий, більш захопливий і ефективний метод. Вони представили індекс ефективності зору (ІЕЗ). Цей інструмент, інтегрований у відеоігри, оцінює різні елементи зору. Вражаючим у цьому підході є те, що він не просто фокусується на тому, наскільки чітко ви бачите, а й враховує, наскільки добре працюють ваші очі, мозок і тіло в процесі обробки візуальних сигналів.

Старий і добре знайомий нам тест із буквеними таблицями має свої недоліки. Наприклад, з його допомогою не можна визначити, чи відчуває людина труднощі з баченням предметів при тьмяному освітленні, що може свідчити про початок розвитку катаракти. Хізер Хадері та його команда усвідомили ці недоліки і поставили собі за мету розробити більш ретельну оцінку зору. Результатом їхньої наукової роботи став ІЕЗ.

В ІЕЗ використовуються такі ігри, як "Balloon Pop", де гравці повинні лопнути певні кульки, ґрунтуючись на шаблонах, і "Picture Perfect", де учасники налаштовують характеристики зображення для досягнення певних колірних рівнів. Ці ігри ставлять перед гравцями різні зорові завдання, даючи змогу оцінити стан зору в ширшому діапазоні. А щоб зробити цей індекс більш зрозумілим, його розроблено за аналогією зі шкалою IQ. Оцінка 100 балів є середньою, а вищі бали свідчать про вищі показники зору.

Під час дослідження в ці ігри грали як люди з відомими захворюваннями очей, так і ті, у кого їх не було. Автори виявили помітні відмінності в результатах різних груп. Наприклад, у тих, хто страждає на діабет або глаукому, показники були іншими порівняно з тими, хто не страждає ніякими захворюваннями очей.

Ці результати дуже важливі, оскільки дають змогу припустити, що в майбутньому різка зміна результатів гри може бути ранньою ознакою проблем із зором. Це можна порівняти зі смарт-годинником, що попереджає про можливі порушення в роботі серця: гра не поставить діагнозу, але підкаже, що час звернутися до лікаря.

Оскільки технологія, що лежить в основі ІЕЗ, є адаптованою, вона може бути включена в такі популярні ігри, як Fortnite або League of Legends. У ці ігри грають мільйони людей, і якщо ці гравці будуть ділитися своїми даними, це може дати багату інформацію для поліпшення нашого розуміння здоров'я зору і зробити можливим лікування захворювань очей на ранніх стадіях.

Хадері уявляє собі майбутнє, в якому наші відносини з технологіями будуть більш симбіотичними. Замість того щоб просто споживати контент, ми будемо взаємодіяти з машинами таким чином, щоб вони стежили за нашим здоров'ям і приносили користь. Це дослідження — цікавий крок у цьому напрямку, що дає змогу перетворити години, проведені за іграми, на потенційну перевірку здоров'я. Хто б міг подумати, що турбота про очі може бути такою захопливою?

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.