На дні річки виявили важливий фрагмент легендарного корабля "Імператриця Ірландія" (фото)

Сумнозвісний корабель, що затонув 1914 року, довгий час приховував таємниці події в надрах глибокої канадської річки, але через 30 років дослідники виявили найважливішу деталь.

Не щодня людині видається можливість просто наштовхнутися на те, що ви шукали десятиліттями. Але саме це і сталося з Давидом Сен-П'єром. Він зробив фотографії якоїсь споруди з глибоких і каламутних вод річки Святого Лаврентія й одразу ж упізнав її. Це був не просто шматок старого, гниючого дерева, а значна частина історії легендарного корабля, пише CBC.

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1914 року недалеко від міста Рімускі, провінція Квебек, Канада, затонуло судно "Імператриця Ірландії". Усього за 14 хвилин цей трагічний інцидент призвів до загибелі понад 1000 осіб. Цю подію і її хронологію багато канадців і любителів історії намагаються розгадати вже багато років. Відтоді віддані своїй справі люди пірнають у воду, намагаючись зібрати останки корабля з дна річки.

Недавня знахідка — дерев'яна конструкція квадратної форми діаметром 2,4 м — може здатися звичайною частиною судна, незначною в його масштабах, але це важлива частина загальної картини того, що сталося. Спочатку Сен-П'єр прийняв її за перевернутий стіл, але потім він уважніше придивився до знахідки і не повірив своїм очам. Він пояснив, що це платформа, призначена для підняття головного компаса корабля, щоб він міг перебувати далеко від конструкції судна.

Платформа, обведена червоним кольором, на "Імператриці Ірландії" була прикріплена до однієї з найвищих точок корабля Фото: David Saint-Pierre collection

Цікаво, що у Сен-П'єра, який вже 30 років займається дослідженням трагічної історії "Імператриці Ірландії", в колекції вже була частина цієї самої платформи. І хоча ця конструкція була знайдена під водою 1964 року, у 90-ті роки під час спроби її вилучення вона зірвалася. Таким чином, протягом 30 років ключовий фрагмент головоломки був загублений у каламутних глибинах річки.

Виявлення цієї, з дозволу сказати, "голки в копиці сіна" стала важливим моментом для історичної спільноти. Команда, яка зробила це дивовижне відкриття, працювала за підказками людини, яка намагалася знайти платформу ще в 1994 році. Знайти її було нелегко, і вони скрупульозно прочісували величезну територію, сподіваючись знайти крихітну деталь, приховану безкрайньою гладдю води, глибина якої становила 30 метрів, а умови були далеко не ідеальними. Але завдяки впертості та пильному оку вони зуміли виявити давно втрачену компасну платформу.

Ця знахідка дає змогу чіткіше уявити, що сталося тієї фатальної ночі 1914 року. Ба більше, відкриття підкреслює важливість завзятості та прихильності до справи, як ключових інгредієнтів успіху. Хто знає, які ще історичні артефакти приховані в надрах землі і чекають свого часу, а також сміливців, готових невтомно, протягом десятиліть, витрачати час на їхні пошуки.

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