Смертельна цікавість: як людство могло вбити залишки життя на Марсі

Нещодавно відомий учений знову висунув теорію, яка припускає, що людство стало випадковим винуватцем загибелі того, що воно так наполегливо намагалося відшукати в мертвому космосі.

Марс, четверта планета від Сонця, вже давно вражає уяву людини, як потенційне місце, де може існувати життя. І ось з'явилася теорія, яка може зробити наш зв'язок із Червоною планетою ще глибшим і почасти сумнішим. Вчений припускає, що 50 років тому під час досліджень Марса NASA могло бути ненавмисно виявлено і, на жаль, знищено, життя, пише Space.

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Дірк Шульце-Макух, астробіолог із Берлінського технічного університету, висунув ідею про те, що 1976 року посадкові апарати NASA "Вікінг" могли вступити в контакт із мікроскопічним життям на Марсі. Йдеться не про маленьких зелених чоловічків, а про крихітні організми, здатні виживати в суворих сухих умовах. Але трагічність теорії вченого полягає в тому, що експерименти, які проводилися на посадкових апаратах, могли вбити цих крихітних істот ще до того, як ми дізналися про їхнє існування.

Чому взагалі виникло таке припущення, яке, по суті, звинувачує все людство в ненавмисному геноциді? Коли посадкові апарати "Вікінг" опустилися на Марс, вони провели низку експериментів із пошуку ознак життя. Деякі результати натякали на можливу життєдіяльність, але були визнані непослідовними. Шульце-Макуч вважає, що під час посадки "Вікінга" могли бути взяті зразки форм життя, аналогічних деяким екстремальним мікробам на Землі. Ці мікроби виживають у дуже сухих районах і можуть бути знайдені всередині особливих порід, які втягують крихітні кількості вологи з повітря. І на Марсі дійсно є такі породи.

Оскільки наш дім, Земля, досить вологий, вчені вирішили, що якщо додати трохи води в марсіанський ґрунт, то можна виявити ознаки життя. Але Шульце-Макух припускає, що, можливо, ми додали занадто багато води. Подібно до того, як риба потребує води, але не може жити в умовах повені, марсіанські мікроби могли бути перевантажені. Подумайте про це, як якби ми дали крихітній рослині відро води, що призвело б до її смерті. Надлишок чого-небудь шкодить не менше, ніж нестача, адже в природі важливий баланс.

В одному з досліджень, проведених на Землі, коли в надзвичайно суху пустелю раптово потрапило занадто багато води, значна частина мікробів загинула. Припускається, що щось подібне могло статися і з нещасними організмами, які зіткнулися з експериментами "Вікінга" на Марсі.

Ця теорія, безумовно, розбурхує уми. Деякі вчені, наприклад, Альберто Фейрен, вважають, що ця ідея не позбавлена підстав. У минулому інші вчені також висловлювали припущення, що експерименти "Вікінга" могли випадково пошкодити потенційне марсіанське життя. Однак є й ті, хто вважає, що ці нові теорії не потрібні для пояснення результатів роботи "Вікінга".

Принадність науки в тому, що вона постійно розвивається. Наше розуміння Марса, життя і самого Всесвіту постійно зростає. Ця історія про можливе виявлення і втрату марсіанського життя в минулому може відкрити двері для нових шляхів дослідження Червоної планети в майбутньому, враховуючи потенційно сумний досвід.

Наш шлях до розуміння нашого сусіда, Марса, сповнений сюрпризів. І хоча ми ніколи не дізнаємося напевно, чи зустрічали 50 років тому марсіанське життя посадочні апарати "Вікінг", ця вірогідність підтримує в нас дух дослідження і дає напуття надалі бути обережними у поводженні з будь-якою потенційною та тендітною екосистемою, яку ми будемо досліджувати в майбутньому.

Раніше Фокус писав про заяву вченого про те, що позаземне життя буде виявлено вже через 20 років. Британський астрофізик вважає, що в найближчому майбутньому на планетах поза Сонячною системою буде виявлено позаземне життя. Але є один нюанс.

Також Фокус писав про нову теорію походження життя на нашій планеті, яка кардинально відрізняється від наявної. Дослідники вважають, що підручники неправильно ставляться до походження життя на нашій планеті.