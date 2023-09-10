Астрономи вважають, що за світло найяскравіших галактик відповідають одразу два об'єкти: у чому суть

Вчені припускають, що зміна світла, яке виходить від найяскравіших галактик у Всесвіті, допоможе розгадати таємницю їхнього центрального регіону.

Як показує дослідження, опубліковане у виданні The Astrophysical Journal, у центрі найяскравіших галактик розташована не одна, а одразу дві надмасивні чорні діри, що обертаються навколо спільного центру мас. Це пояснює загадкові зміни яскравості в галактиках-блазарах, пише ScienceAlert.

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Найяскравішими відомими об'єктами у Всесвіті є квазари. Це галактики, у центрі яких розташована надмасивна чорна діра, що активно поглинає матерію з акреційного диска, який її оточує. У результаті відбувається величезний викид енергії та випромінювання і через це центр галактики виглядає наскільки яскраво, що не видно всіх інших її зірок.

Блазарами називають один із видів квазарів. Коли матерія з акреційного диска потрапляє в чорну діру, то частина її викидається в космос у вигляді величезного струменя. Це відбувається у всіх квазарах, але у блазарів один із цих струменів спрямований прямо в бік Землі.

Але світло деяких блазарів відрізняється за потужністю. Вважали, що це може бути випадковою подією, яка спричинена поведінкою матерії в струмені, що призводить до появи яскравого спалаху.

Блазарами називають один із видів квазарів Фото: комета

Кілька років тому під час дослідження блазара OJ 287 автори нового дослідження припустили, що світла яскравість цієї галактики може бути результатом прецесії струменя. Тобто джерело цього струменя обертається як дзиґа, а значить сам струмінь викривляється. Вчені також з'ясували, що цей блазар живлять одразу дві надмасивні чорні діри, які обертаються навколо спільного центру мас.

Тепер же вчені провели спостереження ще за 11 блазарами і вважають, що саме дві чорні діри відповідають за те, що відбувається зміна яскравості в таких галактиках.

Вчені вважають, що й інші процеси в чорних дірах можуть впливати на зміну кількості світла, яке випускають блазари, але основним фактором все ж залишається прецесія струменя. На його поведінку в одній із чорних дір якраз і впливає інша чорна діра.

Наразі астрономи не мають можливості побачити напряму, що ж відбувається всередині галактик-блазарів, але автори припускають, що їхні висновки можуть бути правильними. За словами вчених, це відкриття може бути ключем до розуміння того, як надмасивні чорні діри, маса яких у мільйони або мільярди разів перевищує масу Сонця, виростають до таких величезних розмірів.

Фокус уже писав про те, що чорна діра годується зіркою один раз на місяць і ні хвилиною пізніше. Нещасна зірка щомісяця втрачає масу, яка втричі перевищує масу Землі.

Також Фокус писав про те, що чорна діра "з'їла" найбільшу зірку і виплюнула її "кишки" в космос.