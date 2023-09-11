Коли ніякий відпочинок не допомагає. Учені створили найточніший тест крові на хронічну втому

У спробах розробити методи ранньої діагностики захворювання, яке складно виявити, вчені розкрили нові маркери в нашій крові, здатні передбачити недугу з точністю до 91%.

Від синдрому хронічної втоми страждає безліч людей, багато з яких навіть не здогадуються про причини цієї виснажливої хвороби, що руйнує будь-який активний ритм життя. Однак дослідники розробили новий аналіз крові, який дає змогу виявити СХВ з точністю до 91%. Це значний стрибок порівняно з наявними методами діагностики, пише ScienceAlert.

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Синдром хронічної втоми (СХВ) — підступне захворювання. Для тих, хто не знайомий з ним, це стан, за якого людина відчуває постійну втому, незалежно від того, скільки вона відпочиває. Причини цього захворювання до кінця не зрозумілі, і найчастіше лікарі довго не можуть поставити діагноз, в основному тому, що його симптоми можуть відображати багато інших захворювань.

Більш швидка і точна діагностика означає більш швидке лікування. Наразі пацієнти з СХВ часто проходять тривалий процес виключення інших захворювань, перш ніж їм буде поставлено цей діагноз. Це може означати, що вони місяцями або навіть роками не отримують потрібного лікування. За допомогою нового тесту шлях до правильного лікування може стати набагато коротшим.

Як же вченим вдалося створити настільки точний тест? Вчені, у своєму дослідженні, виявили в крові певні маркери, які чітко присутні у пацієнтів із СХВУ. Ці маркери служать "червоними прапорцями", на які звертає увагу аналіз крові, забезпечуючи високу точність у 91%.

Дослідники сподіваються вдосконалити свій тест, щоб зробити його ще більш точним. Вони також хочуть з'ясувати, чи можуть ці специфічні маркери крові розповісти більше про природу СХВ, що в майбутньому дасть змогу знайти ефективніші методи лікування і розробити нові лікарські препарати від захворювання.

Якщо ви або хтось із ваших знайомих довгий час бореться з незрозумілою втомою, цей новий тест може стати тим маяком надії на визначення потаємної та виснажливої недуги. Наука щодня розвивається, завжди шукає відповіді на найзагадковіші та найскладніші питання, щоб зробити наше життя кращим. І в даному випадку це може принести полегшення тим, хто вже давно чекає на нього в постійній і болісній невизначеності, перебуваючи в пошуках джерела своєї відсутності сил.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розробили новий тест перевірки на рак удома, що вимагає всього один аналіз. Дослідники вважають, що нова технологія може діагностувати рак на ранній стадії.

Також Фокус писав про ненадійність тестів на алергію, через відсутність у них стандартів якості. Вчені б'ють на сполох через відсутність будь-якого стандарту якості, через що два тести на одну й ту саму алергію від різних виробників дають діаметрально протилежні результати.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.