Капля золота, що впала на землю. В Німеччині знайшли кельтську монету з легенд (фото)

Баварська державна археологічна колекція оголосила про знахідку надзвичайно рідкісної монети "райдужної чаші". Легенда свідчить, що "райдужні чаші" — це краплі золота, які падають на землю на кінці веселки.

Ця монета, виготовлена в другому або першому столітті до нашої ери, може похвалитися особливим дизайном. З одного боку чотирикутна зірка оточена арками, а сама монета, як і аналогічні знайдені, вигнута, пише Live Science.

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Як розповів Бернвард Зігаус, старший куратор нумізматичного відділу Державної археологічної колекції, назва монет пов'язана з легендою, що це краплі золота, які падають на землю на кінці веселки. Інша легенда, пов'язана з цими кельтськими монетами, свідчить, що їх можуть знайти лише люди, народжені в неділю, яких часто називають "недільними дітьми" або дітьми фортуни.

Походження цієї мініатюрної монети вагою 1,9 грама невідоме: вона знайдена поблизу стародавнього шляху, який колись простягався від сучасного Тренто на півночі Італії, а згодом перетворився на знамениту римську дорогу Віа Клавдія Августа, що перетинала Альпи. Зігаус припускає, що монету могли загубити на цьому шляху.

Розглядаючи сторону "голови" монети, можна побачити стилізоване людське обличчя, яке характеризується великим оком, а ніс і губи зображені у вигляді крапок. Металургійний аналіз визначив, що монета складається з 77% золота, 18% срібла та 5% міді.

Сторона "голови" райдужної чаші кельтської монети, на якій зображена стилізована людська голова

Прикметно, що відомо лише про три райдужні чаші з мотивом зірки та арки. Інтерпретація символізму, що стоїть за цим мотивом, становить певний виклик. Зігаус припускає, що зірка могла означати чотири сторони світу, тоді як арки можуть представляти горизонт, а також схід і захід місяця.

Історично кельти були відомі як грізні воїни, які населяли континентальну Європу, а пізніше навіть розграбували Рим. Хоча Баварія може похвалитися кельтськими монетами, датованими третім століттям до нашої ери, римське завоювання регіону в 15 році до нашої ери ознаменувало занепад кельтського карбування, а римські монети згодом стали переважаючою валютою.

Значення цього відкриття не залишилося поза увагою експертів у цій галузі. Мар'янко Пілекіч, докторант, що спеціалізується на археології монет, грошей та економіки в античності у Франкфуртському університеті імені Гете, прокоментував знахідку: "Це чудова знахідка, навіть якщо це лише одна монета. Тому що поки відомо дуже мало зразків цього типу"

Чоловік, який знайшов монету, подарував її Баварській державній археологічній колекції в Мюнхені. Враховуючи її виняткову рідкість, знахідку планують виставити на постійній експозиції разом з іншими кельтськими монетними скарбами у 2024 році, щоб відвідувачі мали змогу помилуватися цією винятковою реліквією з далекого минулого.

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