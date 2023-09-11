Астронавт на МКС використовує нову камеру, щоб побачити удари незвичайних блискавок на Землі (фото)

Це буде продовження досліджень, які почалися ще 8 років тому.

Астронавт Європейського космічного агентства (ЄКА) Андреас Могенсен, який перебуває на борту Міжнародної космічної станції (МКС), збирається використовувати нову космічну камеру для продовження досліджень грози на Землі з космосу. Уперше астронавт почав вивчати це атмосферне явище ще 2015 року. Метою нового дослідження є отримання більш докладних відомостей про структуру грози, пише Space.

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Андреас Могенсен прибув на МКС наприкінці серпня разом з іншими астронавтами в межах місії SpaceX Crew-7. Він проведе в космосі півроку і знову повернеться до розпочатих 8 років тому досліджень грози на Землі. Зокрема, він планує приділити особливу увагу вивченню так званих блакитних джетів, тобто блискавок, що б'ють у космос, і червоних спрайтів — електричних розрядів, що відбуваються в мезосфері планети.

Ще перед своїм польотом на МКС Могенсен говорив, що це буде одне з найзахопливіших досліджень і згадав про те, що знімки блакитних джетів, які він зробив 8 років тому з борту орбітальної станції, потрапили на обкладинки найпрестижніших наукових журналів — Science та Nature. За словами астронавта, ще багато чого потрібно дізнатися, як формуються і розвиваються найнезвичайніші блискавки на Землі.

У 2015 році Андреас Могенсен сфотографував із космосу грозу на Землі Фото: ESA

Хоча зображення блискавок із космосу вже робили раніше супутники серії GOES і Meteosat, все ж астронавти можуть швидше реагувати на появу атмосферних явищ і проводити їх дослідження тоді, коли вони з'являються.

Перше кольорове зображення червоного спрайта, зняте з літака на Землі Фото: Wikipedia

У Могенсена на відміну від минулого разу, коли він пробув у космосі лише 10 днів, є щонайменше півроку для проведення досліджень. По-друге, в астронавта тепер є потужніша космічна камера, яка може робити до 100 тисяч знімків на секунду залежно від спостережуваних подій.

За словами астронавта, нова камера дає можливість більш детально вивчити формування і розвиток блакитних джетів і червоних спрайтів. Ця камера є нейроморфною, тобто використовує інший спосіб візуалізації, ніж той, який використовується в стандартних камерах. Замість того, щоб робити знімки, збираючи світло через затвор камери, камера вимірює різницю в освітленні та використовує цю інформацію для створення зображення.

Блакитний джет Фото: phys.org

Вчені з ЄКА вважають, що спостереження за блискавками з космосу дає унікальну можливість також зрозуміти останні зміни клімату, що були спричинені діяльністю людини. Взаємодія між цими типами блискавок і верхніми шарами атмосфери до кінця не вивчена, тому зараз є можливість проаналізувати цей вплив, а також перевірити, як грози пов'язані з парниковими газами в атмосфері.

Як уже писав Фокус, учені розповіли, що відбувається з людьми, які вижили після удару блискавки.

Також Фокус писав про те, що науці відомо про загадкову кульову блискавку. Навіть маючи наукове відео цього загадкового явища, дослідникам все ще відомо про нього вкрай мало.