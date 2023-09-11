Артефакт часів Марафонської битви. Археологи виявили шолом із черепом всередині (фото)

У колекції Королівського музею в Онтаріо зберігається давньогрецький шолом з похмурою історією. Його відкопали на Марафонських рівнинах ще у 1834 році, і він все ще містив череп свого власника.

Марафонська битва є ключовим моментом давньогрецької історії, що ознаменував перемогу невеликого грецького війська, яке складалося переважно з афінських солдатів, над перською армією, що вторглася в країну. Інтенсивність битви призвела до численних жертв, і вважається, що цей шолом належав грецькому гопліту, воїну, який загинув у розпалі запеклої та кривавої битви, пише GreekReporter.

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Генерал Мільтіад очолив афінське військо, що складалося переважно з гоплітів, одягнених у бронзові обладунки, озброєних списами і величними бронзовими щитами. Вони діяли тісно згуртованими формаціями, відомими як фаланги, знищуючи легкоозброєну перську піхоту в рукопашному бою. Цей особливий стиль ведення війни гоплітів згодом став уособленням давньогрецької військової тактики.

Нині цей шолом, разом з черепом, що його супроводжує, виставлений на загальний огляд у Галереї Греції Королівського музею Онтаріо.

Нині цей шолом, разом з черепом, що його супроводжує, виставлений на загальний огляд у Галереї Греції Королівського музею Онтаріо Фото: Royal Ontario Museum

Історичне значення Марафонської битви виходить далеко за межі стародавнього поля бою. У вересні 490 року до н. е. на відстані всього 42 кілометрів від Афін грецьке військо, яке значно переважало за чисельністю, продемонструвало неабияку доблесть, відбиваючи вторгнення перської армії. Ця битва була не просто захистом їхнього міста; вона захистила афінську демократію і, як наслідок, траєкторію розвитку західної цивілізації.

Історик Річард Біллоуз у своїй ретельно дослідженій книзі "Марафон: Як одна битва змінила західну цивілізацію" виділяє глибокий вплив того єдиного дня 490 року до нашої ери. Афінська армія під керівництвом генерала Мільтіада безповоротно змінила хід цивілізації.

Марафонська битва, що тривала лише дві години, завершилася панічним відступом перської армії, яку невпинно переслідували афіняни-переможці. Біллоуз характеризує цей тріумф як "чудесний", додаючи, що він не був таким простим, як припускають деякі історичні свідчення. Адже перська армія до цього не знала жодної поразки.

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