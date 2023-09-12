Зовсім поруч. Чорні діри перебувають у 10 разів ближче до Землі, ніж передбачалося: вони летять до нас

Вважається, що найближча до Землі чорна діра знаходиться на відстані в 1565 світлових років. Нове дослідження показує, що є і ближчі до нас чорні діри.

Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, найближчі до Землі чорні діри розташовані на відстані в 150 світлових років. При цьому ці чорні діри можуть рухатися в напрямку нашої планети, пише Daily Mail.

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Чорні діри виявити можна тільки тоді, коли відбувається викид випромінювання, коли такий об'єкт живиться зірками. Так, чорні діри набирають масу, зокрема, і за рахунок поглинання речовини зірок, яким не пощастило опинитися поруч із космічним монстром, що має найсильнішу гравітацію.

Наразі астрономам відомо, що відносно недалеко за космічними мірками від Землі існує 20 чорних дір. Найближча з них, як припускають, розташована на відстані в 1565 світлових років. Але автори нового дослідження вважають, що чорні діри знаходяться в 10 разів ближче до нас.

Астрономи провели аналіз даних, отриманих космічним телескопом Gaia під час спостережень за найближчим до Землі розсіяним зоряним скупченням Гіади, що розташоване в центрі сузір'я Тельця. Зірки в цьому скупченні мають спільну історію формування, однаковий вік, хімічний склад і вони однаково переміщаються по галактиці. Вважається, що Гіади з'явилися приблизно 625 млн років тому.

Розсіяне зоряне скупчення Гіади Фото: NASA

Вчені звернули свою увагу на це розсіяне зоряне скупчення, бо в цій структурі, згідно з теоріями, можуть з'являтися чорні діри. Як уже було виявлено вище, виявити такі об'єкти дуже важко, тому вчені вирішили створити моделювання на основі наявних даних. У модель було включено масу і рух зірок у скупченні Гіади. Як показало моделювання, все вказує на те, що в центрі цього скупчення, розташованого на відстані в 150 світлових років від Землі, можуть перебувати 2-3 чорні діри. Або ж вони перебували там у минулому.

Наразі астрономам відомо, що відносно недалеко за космічними мірками від Землі існує 20 чорних дір. Найближча з них, як припускають, розташована на відстані в 1565 світлових років. Але автори нового дослідження вважають, що чорні діри знаходяться в 10 разів ближче до нас Фото: NASA

За словами вчених, ці чорні діри могли переміститися зі скупчення приблизно 150 млн років тому і вирушили у вільний політ по галактиці. З огляду на той факт, що кілька чорних дір можуть прямувати в бік Землі, перебуваючи на відносно недалекій від нас відстані, то, можливо, варто переживати через це?

Учені заспокоюють і кажуть, що найшвидша з цих чорних дір може рухатися зі швидкістю 3 км/с або 10 800 км/год. Тобто за рік вона може подолати приблизно 2,8 млрд км. Один світловий рік приблизно дорівнює 9,5 трильйонам км, а це значить, що пройдуть десятки або сотні тисяч років, перш ніж теоретично така чорна діра наблизиться до Сонячної системи.

Учені припускають, що крім центральної надмасивної чорної діри в центрі нашої галактики, у Чумацькому Шляху існує від 10 млн до 1 млрд чорних дір меншого розміру.

Фокус уже писав про те, що астрономи вперше зафіксували факт поглинання чорною дірою найбільшої з коли-небудь побачених у такій події зірок.

Також Фокус писав про те, що згідно з новим дослідженням, на світло найяскравіших об'єктів у космосі впливають відразу дві чорні діри. Йдеться про блазари, які являють собою активне ядро деяких галактик, і вони з'являються завдяки сильному випромінюванню космічних чорних монстрів.