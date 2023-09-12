Секрет здорового шлунка під рукою. Популярна спеція допоможе вилікувати печію та скинути вагу

Спеція, що має безліч корисних властивостей і вже давно вкоренила себе у світі кулінарії не тільки завдяки своїм смаковим якостям, схоже, обзавелася новою перевагою.

Куркума вже давно стала улюбленою спецією на кухнях мільйонів людей по всьому світу, а її популярність підкріплюється її корисними властивостями. І, схоже, у лавах її оздоровчих якостей незабаром буде поповнення, адже останнє дослідження показує, що куркума може бути ефективною під час лікування печії — поширеного захворювання травної системи.

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Дослідники з Таїланду, в основному з Університету Чулалонгкорн, вивчали корисні властивості куркуми, особливо її активного компонента — куркуміну. Вони ґрунтувалися на результатах більш ранніх досліджень, які натякали на потенціал куркуми в цій галузі. В одному з цих досліджень було показано, що куркумін чинить позитивний вплив на стравохід, сприяючи зменшенню кислотного рефлюксу. Цей ефект можна було порівняти з дією зазвичай призначуваного препарату лансопразолу.

У нещодавньому дослідженні було зроблено ще один крок уперед, у сфері вивчення властивостей компонента. У ньому куркумін порівнювався з іншим популярним препаратом для лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (печії) — омепразолом. Цей препарат широко використовується для її лікування, проте існують побоювання щодо його тривалого застосування, наприклад, підвищений ризик інфекцій, переломів і навіть деменції.

У дослідженні взяли участь 206 осіб віком від 18 до 70 років, які часто відчували розлад шлунка. Вони були розділені на три групи: одна приймала капсули куркуми, інша — омепразол, а третя — комбінацію обох препаратів.

Було проведено два контрольні обстеження — через 28 днів і через 56 днів. Дослідники використовували систему оцінок SODA для визначення того, наскільки ефективно кожен із препаратів знімає такі симптоми, як біль, здуття живота і нудота.

Автори виявили, що після першої перевірки лікування куркумою, окремо або в комбінації, майже так само ефективно, як і медикаментозне, усуває більшість симптомів. Єдиним винятком був біль, де ліки мали невелику перевагу. Після другої перевірки результати виявилися більш рівними.

Це не перший випадок, коли куркума демонструє потенційну користь для здоров'я. Раніше, у 2023 р., інша дослідницька група виявила, що завдяки своїм антиоксидантним і протизапальним властивостям вона також може допомогти в управлінні вагою. Крім того, було проведено дослідження, що натякають на її можливу роль у лікуванні очей і загоєнні ран.

І все ж слід застерегти: хоча під час дослідження не було виявлено серйозних побічних ефектів, у деяких учасників, які приймали куркумін, спостерігалися ознаки можливих порушень функції печінки. Нещодавні повідомлення зі США та Австралії також пов'язують вживання куркуми з рідкісними випадками пошкодження печінки. Таким чином, незважаючи на потенційну користь куркуми, необхідно пам'ятати і про ризики, що проявляються не відразу.

Незважаючи на нові багатообіцяючі результати вчених, необхідно провести додаткові дослідження, перш ніж рекомендувати куркуму або куркумін як основний метод лікування печії. Проте ці перші результати вже викликають інтерес до подальшого вивчення її потенціалу в цій галузі. Дослідники сподіваються, що куркума незабаром знайде своє місце в клінічній практиці, а не тільки на полицях кухні.

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