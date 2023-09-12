Неймовірна кількість життів. Скільки людей жило на Землі за всю її історію (відео)

У новому дослідженні вчені підрахували загальну кількість людей, які народилися на планеті за весь час — цифра вражає.

У якийсь момент з'явилася ідея про те, що кількість людей, які нині живуть на Землі, переважує кількість людей, які вже померли. Це може здатися досить правдоподібною гіпотезою, але вчені попереджають — це не зовсім так, пише IFLScience.

Населення планети значно зросло за останні два століття — цьому сприяла індустріалізація та поліпшення сільського господарства. Статистика показує, що ще 1900 року на планеті мешкало близько 1,6 мільярда людей, тоді як сьогодні чисельність населення становить понад 8 мільярдів. Таким чином було б логічно припустити, що, ймовірно, в якийсь момент століття населення Землі зросло настільки швидко, що живих на короткий час стало більше, ніж мертвих.

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Але за словами Венді Болдуїн з Довідкового бюро народонаселення (PRB), наявні дані та оцінки свідчать про протилежне. Перші сучасні люди покинули Африку близько 60 000 років тому — доволі великий термін, протягом якого доводиться покладатися лише на оцінки вчених.

Дослідження свідчать, що середня тривалість життя у Франції залізної доби (з 800 р. до н. е. приблизно до 100 р. н. е.) становила лише 10-12 років. За цих умов рівень народжуваності мав би становити близько 80 живонароджень на 1000 осіб тільки для того, щоб вид вижив. Для порівняння, високий рівень народжуваності сьогодні становить від 35 до 45 живонароджень на 1000 населення, і подібна статистика спостерігається лише в деяких країнах Африки на південь від Сахари.

Дослідники Довідкового бюро народонаселення використовували оцінки чисельності населення на різних етапах історії та доісторичних часів, а після застосували передбачуваний рівень народжуваності. Цей метод не є точним, проте він дав змогу отримати приблизну оцінку кількості народжень.

Результати свідчать про те, що з 190 000 року до нашої ери відбулося близько 117 мільярдів народжень, що набагато перевищує чисельність людей, які живуть сьогодні. Ба більше, дослідники вважають, що ці оцінки насправді трохи занижені. Річ у тім, що припущення про постійне, а не сильно коливне зростання населення в більш ранній період може недооцінювати середню чисельність населення в той час

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