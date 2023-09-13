Магічні артефакти Ейлатських гір. На паломницькому шляху в Ізраїлі знайшли ритуальні предмети

У 1990-х роках у горах регіону Ейлат на півдні Ізраїлю знайшли незвичайну колекцію артефактів. Вважається, що ці предмети, яким близько 400 років, використовували в різних магічних церемоніях.

Нещодавні дослідження під керівництвом доктора Ітамара Таксела з Управління старожитностей Ізраїлю, доктора Узі Авнера з Наукового центру Мертвого моря-Арави та доктора Нітцана Амітай-Прайса з Єврейського університету в Єрусалимі пролили нове світло на їхнє призначення та походження, пише IFLScience.

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Ретельний аналіз об'єктів, відкопаних понад три десятиліття тому, дозволив дослідникам зазирнути в практику ранньоосманського періоду. "Це відкриття показує, що люди в ранній османський період — так само, як і сьогодні — зверталися до популярних чаклунів, поряд з офіційною вірою в офіційну релігію", — пояснили автори.

Самі артефакти складаються з різноманітних предметів, пов'язаних з ритуалами та церемоніями. Серед цих знахідок — численні фрагменти глиняних кулястих брязкалець, багато з яких нагадують м'ячі для настільного тенісу і містять дрібні камінці. Ці брязкальця видавали звук, коли їх трясти, і вважалося, що вони слугували для відвернення лихого ока, зцілення хвороб та виконання інших містичних цілей.

Глиняна жіноча статуетка, знайдена серед артефактів Фото: Clara Amit, Israel Antiquities Authority

Подальші розкопки на цьому місці виявили додаткові важливі артефакти. Серед знахідок були два об'єкти, що нагадували вотивні жертовники, а також кварцові камінці та статуетки. Одна з цих статуеток, зокрема, зображує жінку або богиню з піднятими руками. Вважається, що глина, з якої виготовлена ця кераміка, походить з Єгипту, що значною мірою відрізняється від попередніх знахідок у постійних поселеннях.

Місце розкопок прилягає до історичного Паломницького шляху (Дарб аль-Хадж) — шляху, що простягається з Каїра, перетинає Синайський півострів і веде в гірську місцевість Ейлату, а потім продовжується далі на Аравійський півострів. Протягом століть цей шлях слугував життєво важливим каналом для мусульман, які вирушали до Мекки в межах щорічного паломництва Хадж. Ця священна подорож об'єднувала мусульман з різних куточків світу і відбувалася протягом Дуль-Хіджа, останнього місяця ісламського календаря.

Уздовж паломницького шляху створені тимчасові табори та споруди, щоб задовольнити потреби паломників під час їхньої важкої подорожі. Багато з цих місць розкопані в Ейлатських горах. Дослідження Такселя, Авнера та Амітай-Прайса вказують на те, що основний час появи цих споруд збігається з мамлюкським та османським періодами, починаючи з 13 століття і далі.

Близькість цих артефактів до місця таборування та їхня схожість з предметами, знайденими в мусульманському світі, переконливо свідчить про їхнє використання в магічних ритуалах. Дослідники стверджують: "Місце знахідки поруч із місцем для табору та порівняння цих артефактів з артефактами, відомими в мусульманському світі, а також той факт, що ці артефакти знайдені разом як група, дозволяють зрозуміти, що їх використовували в магічних ритуалах".

Примітно, що більшість цих артефактів фрагментовані, що дозволяє припустити, що їх навмисне розбиття могло бути важливою частиною церемоній, в яких вони брали участь. Дослідники припускають, що ці ритуали, ймовірно, виконували на цьому місці певні особи або група, яка спеціалізувалася на популярних магічних церемоніях.

Історичні джерела свідчать про попит на такі ритуали серед різних верств суспільства, причому ці практики співіснували з офіційними релігійними обрядами, навіть у мусульманському світі. Можна припустити, що паломники на шляху до Мекки та Медини не були винятком з цієї тенденції.

Сама дорога, разом із пов'язаними з нею археологічними пам'ятками, може стати унікальною регіональною туристичною атракцією, яку просуває Міністерство туризму. Водночас Управління старожитностей Ізраїлю має намір розробити освітні заходи, які підкреслюватимуть багату культурну спадщину регіону.

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