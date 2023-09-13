Кінець епохи. Міжнародне агентство заявило про "початок кінця" ери викопного палива

Дослідники вважають, що світ перебуває на порозі історичного поворотного моменту, який матиме ефект на кліматичну кризу.

"Вражаюче" зростання технологій чистішої енергетики та електромобілів, схоже, дає свої перші плоди. Прогнози дослідників свідчать про те, що світовий попит на нафту, газ і вугілля вперше в цьому десятилітті досяг свого мінімального значення, пише Science Alert.

Про це заявив глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль. Більше подробиць буде озвучено в щорічній доповіді МЕА "Світовий енергетичний прогноз", яку буде опубліковано в жовтні 2023 року. Передбачається, що саме вона покаже, що світ перебуває на "порозі історичного поворотного моменту".

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Біроль зазначає, що цей зсув від використання викопного палива матиме наслідки для боротьби зі змінами клімату, оскільки призведе до зниження викидів парникових газів. Ймовірно, викопне паливо залишиться з людством ще на довго, проте цифри свідчать про початок кінця "ери викопного палива".

Дослідники вважають, що ці зміни здебільшого зумовлені "вражаючим зростанням" екологічно чистих технологій та електромобілів. Крім того, свій внесок також внесли структурні зміни в економіці Китаю та наслідки енергетичної кризи.

Утім, Бріоль попереджає, що прогнозоване зниження попиту на нафту, газ і вугілля зовсім не настільки різке, щоб поставити світ на шлях обмеження глобального потепління на рівні 1,5 градуса Цельсія, що є кращою метою Паризької угоди. Досягнення цієї мети, на жаль, також потребує значно рішучіших дій світових урядів.

Зазначимо, що доля викопного палива також опиниться в центрі дебатів на кліматичному саміті ООН, який пройде в Дубаї з 30 листопада по 12 грудня. У своєму звіті дослідники ООН уже попередили, що світ далеко "не на шляху" до досягнення довгострокових цілей Паризької угоди.

Раніше МЕА вже передбачило спад світового попиту на нафту до кінця десятиліття, проте вперше такі прогнози торкнулися вугілля і газу.

Раніше Фокус писав про те, як вченим вдалося цього домогтися і зробити прорив.