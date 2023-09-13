Всидіти на двох стільцях. Учені вважають, що майбутнє Землі залежить від наполовину веганів

Дослідники дійшли висновку, що кліматична криза може бути вирішена за допомогою переходу на 50% веганство — це допоможе стримати зміну клімату.

Десятиліттями вчені намагаються запобігти кліматичній кризі. З першими її проявами світ зіткнувся вже цього року: на планету обрушилися рекордні хвилі тепла, інтенсивні лісові пожежі та неймовірно високі температури. Тепер учені вважають, що запобігти подальшому посиленню кліматичної кризи допоможуть наполовину вегани, пише Daily Mail.

Йдеться про перехід на 50% веганство: простими словами половина м'ясних і молочних продуктів у раціоні людини має бути замінена рослинними альтернативами. Передбачається, що підтримання такої дієти протягом наступних 27 років дасть змогу знизити парникові викиди на рекордний 31%.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ці висновки ґрунтуються на сільському господарстві та землекористуванні, необхідному для розведення худоби та вирощування сільськогосподарських культур. Утім, попереднє дослідження засвідчило, один лише Китай продукує більше викидів, ніж усі м'ясні та молочні продукти разом узяті. Тобто такого кроку може недостатньо для порятунку всієї планети, проте людство точно наблизиться до цієї мети.

У 2018 році вчені з Університету Іллінойсу виявили, що дієта з високим вмістом м'яса ставить під загрозу не тільки здоров'я людини, а й планети загалом. Річ у тім, що масове тваринництво руйнує середовище проживання і генерує парникові гази — на частку м'яса і молочних продуктів припадає 57% парникових газів, пов'язаних з харчовими продуктами.

Нове дослідження було проведено вченими з Університету Вермонта і його результати узгоджуються з попередніми дослідженнями. За словами співавтора дослідження Єви Волленберг, вони з колегами виявили, що перехід на 50% веганство призведе до скорочення сільського господарства і землекористування, що зі свого боку призведе до зниження глобальної кількості парникових газів, які спричиняють зміну клімату.

Передбачається, що рослинні замінники м'яса — не просто новий харчовий продукт, а й неймовірна можливість для сповільнення кліматичних змін, а також досягнення цілей у сфері охорони здоров'я та біорізноманіття в усьому світі.

Науковці зазначають, що подібні переходи надзвичайно складні та потребують технологічних інновацій і політичних заходів, проте вони можуть стати надзвичайно ефективними. Автори дослідження виявили, що перехід на 50% веганство вже до середини століття призведе до низки позитивних наслідків:

скорочення світових сільськогосподарських площ на 12%;

скорочення світового споживання води на 10%;

скорочення викидів парникових газів на 31%.

Раніше Фокус писав про те, що вчені визначилися, що корисніше для здоров'я — веганство чи м'ясоїдство.