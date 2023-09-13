Не так і багато: скільки зірок можна побачити в безмісячну ніч неозброєним оком

Скільки зірок видно вночі? Усе залежить від того, наскільки темне небо, і від інших обмежувальних чинників.

Уявіть собі, що ви перебуваєте далеко від нічних вогнів міст і над вами темне небо, де не світить яскраво Місяць і немає хмар. Скільки зірок у такому разі неозброєним оком може побачити людина? На це питання насправді немає однозначної відповіді. Ніхто не порахував усіх зірок на нічному небі, і як теоретичні оцінки астрономи використовують різні цифри, пише EarthSky.

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Якщо врахувати приблизну кількість усіх зірок, які можна побачити з будь-якої точки Землі, то вчені вважають, що побачити неозброєним оком у нічному безмісячному небі можна майже 10 тисяч зірок. Але не все так просто.

Що яскравіша зірка, то менше привласнене їй значення видимої зоряної величини, водночас найяскравішій зірці привласнюється від'ємне число. Загалом налічується 22 зірки із зоряною величиною від -1 до 1, таким чином вони є найяскравішими в нічному небі на Землі.

Чумацький Шлях Фото: вспышка на солнце

При цьому налічується 71 зірка 2-ї зоряної величини, 190 зірок 3-ї зоряної величини, 610 зірок 4-ї зоряної величини, 1929 5-ї зоряної величини і 5946 6-ї зоряної величини. Якщо сюди додати ще 3150 зірок із зоряною величиною 6,5, які ще може розрізнити око людини, то в сумі виходить 9096 зірок. Саме таку кількість можуть побачити люди неозброєним оком, спостерігаючи за нічним темним чистим нічним небом як із північної, так і з південної півкулі Землі.

Але люди з однієї півкулі не можуть бачити зірки, які видимі тільки з іншої півкулі. Тому можна сказати, що з кожної півкулі Землі можна побачити приблизно 5000 зірок. Але варто пам'ятати, що завжди половина нашої планети освітлена яскравим світлом Сонця, а це значить, що тільки 2500 зірок можна побачити з нічного боку Землі. Ще частина зірок загубиться в темряві, що оточує горизонт. Таким чином, це призводить до значення у 2000 зірок, які по-справжньому можна побачити неозброєним оком вночі. Але й ці оцінки є приблизними і залишаються предметом суперечок між астрономами.

Чумацький Шлях і галактика Андромеди Фото: вспышка на солнце

Чому астрономи не можуть точно визначитися з кількістю видимих із Землі зірок? Річ у тім, що не всі люди бачать небо однаково. Навіть в ідеальних умовах існує значна різниця в тому, наскільки добре люди бачать зірки. Наприклад, це залежить від гостроти зору людини та її віку.

З віком очі людини стають менш чутливими до слабкого світла. До того ж, щоб повністю звикнути до темряви очам потрібно приблизно півгодини.

Є ще одна проблема. Навіть уночі, коли яскраво не світить Місяць і немає хмар, сяйво вогнів із поверхні Землі освітлює нічне небо. Тож лише далеко від міст за умови темного неба людина молодого та середнього віку з нормальним зором може побачити кілька тисяч зірок.

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